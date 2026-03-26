Пять суток ареста получил челнинец за сорванные праздничные флаги

В Набережных Челнах местный житель получил административный арест за сорванные праздничные флаги, сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел на мосту между поселками ГЭС и ЗЯБ. Мужчина вырывал с флагштоков флаги с символикой «50 лет КАМАЗ» и выбрасывал их в реку. На требования полиции он не реагировал, вел себя агрессивно и ругался.

Судебное заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи. Нарушитель согласился с обстоятельствами, изложенными в протоколе.

Суд признал его виновным по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и назначил пять суток административного ареста. Постановление пока не вступило в силу.