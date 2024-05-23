Пять студентов Татарстана прошли в финал олимпиады «IТ-Планета 2024»

Пять студентов из Татарстана будут представлять республику в финале XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024». Он пройдет 24-27 мая в IT-парке «Цифровая Арктика» Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в Архангельске.

От Татарстана на олимпиаду поедут студенты Альметьевского государственного технологического университета Зиля Залеева и Альбина Давлетбаева, Казанского федерального университета Сергей Соловьев и Адель Махмутов, учащийся Казанского техникума информационных технологий и связи Булат Тимуршин.

Победители олимпиады получат возможность пройти производственную практику в ведущих российских и международных компаниях или трудоустроиться, обменяться опытом и быть включенными в базу перспективных и талантливых IT-специалистов, сообщили в Центре развития инновационных технологий «IT-Планета».

Жители Татарстана смогут присоединиться к онлайн-трансляции финала, чтобы поддержать выступление своих земляков, а также принять участие в образовательной программе от специалистов ведущих российских и международных ИКТ-компаний и в дополнительных активностях в рамках финала. Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие и получить более подробную информацию о финале можно по ссылке.