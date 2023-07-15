Пять стран Евросоюза призывают продлить запрет на ввоз зерна из Украины

Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия призывают Еврокомиссию продлить действующий в данный момент запрет на импорт украинского зерна. Об этом в интервью Vilaggazdasag заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь. Он подчеркнул, что такой шаг защитит как местных производителей, так и развивающиеся страны.

Запрет на экспорт зерна, согласно которому по территории пяти фронтовых стран, то есть Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, могут перемещаться только украинские зерновые продукты, действует до 15 сентября.

«Что касается ограничения импорта, Венгрия разделяет общую позицию с Болгарией, Польшей, Румынией и Словакией, которая заключается в том, что Еврокомиссия должна продлить запрет на импорт украинской зерновой продукции даже после 15 сентября, так как это единственный способ защитить интересы европейских фермеров. Для нашей страны эта сумма составляет 15,93 млн евро, что более символично по сравнению с масштабами нанесенного ущерба», – заметил Надь.

Он подчеркнул, что по сравнению с венгерским зерном себестоимость производства украинской сельхозпродукции значительно ниже, так как огромные агропредприятия в Украине работают «в очень хороших природных условиях и без природоохранных норм». Все это удоражает продукцию ЕС и создает серьезную проблему для выращивания сельскохозяйственных культур, поскольку производственные затраты резко возросли, пояснил он.

По словам министра, если до начала спецоперации на Украины в Венгрию поступило всего 3,5 млн тонн зерна и масличных культур, то в этом году – несколько сотен тысяч тонн в месяц.

«Это потрясло рынки, никто не успел к этому подготовиться», – сказал он.

Напомним, в начале мая Еврокомиссия ввела запрет на поставки украинского зерна в пять стран Восточной Европы – Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничение, которое не распространяется на другие страны. Принятые меры ЕК назвала «временными» и «исключительными». На этот шаг власти стран пошли на фоне затоваривания своих рынков более дешевой украинской продукцией, от чего страдали местные фермеры, многие из которых оказались на грани разорения.