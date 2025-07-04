Пять соток графики: в «Хазинэ» развернулся масштабный проект Академии художеств

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Российская академия художеств (РАХ) привезла в Казань большую выставку графики. Причем не просто графики, а графических серий в различных техниках, созданных как уже именитыми художниками, так и стажерами Творческих мастерских Российской академии художеств. Среди корифеев графического искусства в работах выставки представлены такие имена как Зураб Церетели, Борис Мессерер, Дмитрий Санджиев, Борис Бельский, Евгений Кибрик. В числе развивающих свое мастерство – Миля Гатауллина, Михаил Рогов, Анастасия Вахненко, Михаил Терещенко и т.д.

Проект «Искусство графической серии и иллюстрации» акцентированно назван выставочно-образовательным. 283 произведения заполнили пять залов второго этажа Национальной художественной галереи «Хазинэ» в Казанском Кремле – это 500 квадратных метров. «5 соток!» – обратила внимание директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Гравюры, офорты, литографии, шелкографии и рисунки, различия в которых широкому зрителю не всегда могут быть даже заметны, не то что понятны, посмотреть можно будет до 17 августа.

«Эта выставка и для профессионалов, и для самого простого зрителя. Если мы это не будем показывать самому простому зрителю, он и не будет знать, что что-то есть такое. Профессионал придет и будет смотреть новые явления: вот композиция со стогами, вот новая серия “Белое на белом”… А просто зритель придет и посмотрит, что это за рисунки черно-белые, а потом увидит, что написано офорт. Ничего себе – офорт из 8 листов на одну сельскую тему! И будет думать, что же такое офорт. В этом и есть начальная форма образования. Нужно распространять наши знания в любую среду, чтобы происходило развитие», – сказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа» куратор проекта, академик РАХ Александр Трошин.

Он также заметил, что, конечно, было бы лучше привезти выставочно-образовательный проект о серийной печатной графике в учебное время, чтобы его могли увидеть как можно больше учеников и студентов художественных заведений. Художники видят в графических работах не только композицию, сюжет, колористику, но и считывают технику, этапы, уровень сложности их создания.

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Шелкография, как намекает название, – способ создания изображения через «трафарет» шелковой ткани. Литографии создаются оттисками заданного изначально на камне рисунка, офорты – на металлической пластине. Причем для каждого цвета в такой работе используется отдельный камень или отдельный металлический лист. Нередко художники сейчас сочетают несколько техник, чтобы создать одно графическое произведение. А целиком серия работ на одну тему или с одним образом в разных его вариантах составляет в итоге единое большое произведение.

«У нас все меньше стали рисовать руками. На этой выставке люди могут видеть это редкое и уникальное явление. На больших выставках графики обычно выбирают несколько работ из серии и выставляют 3-5 работ, потому что, чтобы показать всю серию, надо или уменьшить количество участников или количество работ, то есть сокращать серию. Моя цель и мечта – показать серии в полном объеме, я постарался сделать это, хотя это нереально – здесь есть серии и из 40, и из 20 работ… Из 27 авторов чтобы все серии показать, нужно минимум в два раза увеличить пространство. Хотя некоторые серии все же удалось показать целиком», – обратил внимание первых посетителей выставки на церемонии открытия Александр Трошин.