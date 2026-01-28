Пять соцприютов и земли многодетным: Сабурская рассказала об итогах работы в 2025 году

Системная работа по защите прав детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведена Уполномоченным по правам человека РТ в 2025 году в Татарстане. Об этом сообщила сегодня Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на расширенном итоговом заседании экспертного совета в Казани.

«Уполномоченным были посещены пять социальных приютов в муниципальных районах республики. <…> Установлено, что в приютах созданы благоприятные условия для реабилитации и развития детей. Вместе с тем выявлены отдельные проблемные вопросы, по которым направлены рекомендации органам местного самоуправления и профильному министерству. Все рекомендации были выполнены», – рассказала она.

В прошлом году также были организованы выезды в Альметьевский, Высокогорский, Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский, Нижнекамский и Рыбно-Слободский районы для изучения порядка предоставления земельных участков многодетным семьям. По итогам работы подготовлены предложения по совершенствованию соответствующих административных процедур, отметила Сабурская.

Расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан проходит в ИТ-парке. В его работе принимает участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.