Пять слагаемых успеха нового УНИКСа

Мощный состав

Еще никогда в своей 30-летней истории УНИКС не собирал столь мощного состава, как нынешним летом. Боюсь, в Европе не найти второй такой команды, кто бы усилил свой состав третьим номером драфта НБА (О Джей Мэйо), пятым (Марио Хезонья) и восьмым (Джаррел Брантли). Все они теперь играют в Казани.



Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко перед началом сезона сказал так: «УНИКС всегда поражал. Это один из сильнейших клубов лиги. В предстоящем сезоне команда в четвертый раз в своей истории примет участие в главном клубном турнире континента – Евролиге. Отмечу яркие имена новичков УНИКСа. Тот же Хезонья – супертрансфер этого лета! Видел его игру в НБА, и вот сегодня он стал самым результативным игроком встречи. Но главное, на мой взгляд, он внесет новое веяние в баскетбол. УНИКС – устоявшийся, сильный клуб, традиционно занимающий высокие призовые места. В прошлом сезоне команда добилась выдающегося спортивного результата – вышла в финал Единой Лиги ВТБ и Еврокубка. Дальше – только золото!»

Не будем пока рассказывать про всех новичков УНИКСа. Они уже, кроме Мэйо и Брантли, успели порадовать поклонников казанской команды на престижном предсезонном турнире в Стамбуле, Суперкубке Лиги ВТБ и на старте регулярного чемпионата лиги.

Марио Хезонья Фото: unics.ru

Но самый яркий, безусловно, хорватский форвард Марио Хезонья, за которого летом отчаянно боролись несколько клубов Евролиги, но он выбрал УНИКС.

Есть смысл дать слово самому Марио, в недавнем интервью пресс-службе Лиги ВТБ он так объяснил свой выбор УНИКСа: «УНИКС был одним из клубов, который спрашивал о моем статусе на протяжении всего межсезонья. Понял, что казанская команда настроена очень серьезно, организация действительно желает видеть меня в своих рядах. Я это оценил. А когда УНИКС назначил главным тренером Велимира Перасовича, то все вопросы по поводу продолжения карьеры вообще отпали. Это лучшее решение, которое я мог принять этим летом». Ключевое слово — Перасович.

Оптимальный бюджет

По традиции последних лет Лига ВТБ перед началом сезона раскрывает цифры бюджетов российских клубов по состоянию на начало предыдущего сезона. В нашем случае речь идет о сезоне 2020/2021. Понятно, что впереди всех ЦСКА — более 2 млрд 780 млн рублей. На втором месте питерский «Зенит» (1,959 млрд), на третьем — подмосковные «Химки» (1,709 млрд). Далее в списке расположились краснодарский «Локомотив-Кубань» (1,287 млрд), УНИКС (1,086 млрд), пермская «Парма» (362 млн), «Нижний Новгород» (313 млн), красноярский «Енисей» (203 млн) и саратовский «Автодор» (199 млн).

Год назад, то есть данные на сезон 2018/2019, бюджет УНИКСа составил 850 млн рублей. Получается, рост составил 150 млн рублей. Казанский клуб закрыл минувший сезон с профицитом в 98 млн рублей. При доходах свыше 1,086 млрд казанцы потратили более 988 млн рублей.



На бюджете казанцев три команды (УНИКС, УНИКС-2, УНИКС-ДЮБЛ), «Баскет-холл», загородная база в Васильево. Бюджет пятый, результат спортивный — финалы Лиги ВТБ и Кубка Европы. Если кто забыл — президент УНИКСа Евгений Богачев многолетний в недавнем прошлом президент Национального банка РТ. Вот вам и ответ, отчего при меньших затратах УНИКС добился большего успеха, чем все его конкуренты по Лиге ВТБ, кроме ЦСКА.

Про нынешний бюджет данных нет. Есть рассуждения Богачева в интервью нашему агентству в июле нынешнего года.

«Я считаю, что для участия в Евролиге УНИКСу нужен бюджет минимум в 20 млн евро, тогда сможем усилить состав нашей команды. Не 40, как у грандов, но и 20 млн пока можно видеть только во сне». А усилить состав удалось. Еще как.

Топовый тренер

Хорватских наставников прежде в УНИКСе не было. Сербы, литовцы, греки, россияне. И вот Велимир Перасович.

Перасович был известным игроком. Как атакующий защитник поиграл за «Югопластику» из Сплита вместе со звездными Тони Кукочем и Дино Раджа. В составе сборной Хорватии завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Барселоне-1992 и золото чемпионата мира 1990 года.

Велимир Перасович Фото: unics.ru

В 27 лет отправился в Испанию. Пять раз был лучшим бомбардиром испанской лиги, защищая цвета «Бреогана», «Таугреса», «Фуэнлабрады» и «Аликанте». После завершения игровой карьеры сначала был спортивным директором родного «Сплита». Затем начал тренерскую карьеру. Как тренер «ТАУ Керамики» завоевал испанский Кубок Короля в 2006 году. Много работал в Испании, возглавляя «Севилью», «Таугрес», «Эстудиантес», «Валенсию», «Каха Лабораль», «Басконию», а также турецкий «Анадолу Эфес».



В роли главного тренера хорват выигрывал Кубок Европы (2014), два чемпионата Хорватской лиги (2009, 2010), Кубок Испании (2006), Суперкубок Испании (2006), Кубок Хорватии (2009), Кубок Турции (2010), признавался тренером года в Испании (2014).

Сбалансированная система игры

При предыдущем главном тренере УНИКСа Димитрисе Прифтисе упор в игре казанцев всегда был на защите, порой в ущерб нападению. Это одна из причин поражения команды в минувших финалах Лиги ВТБ от ЦСКА и Кубке Европы от «Монако».



В новом сезоне, похоже, УНИКС будет играть иначе. Мы не видели первые победные контрольные матчи казанцев с ижевским «Купол-Родники», столичной «Руной» и пермской «Пармой», это были спарринги при закрытых дверях. Увидели два матча на турнире в Стамбуле с «Фенербахче» и «Монако» – поражение и победа на последних секундах в споре с будущим соперниками по Евролиге.



Видели встречи за Суперкубок Лиги ВТБ с питерским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью» – вновь поражение и победа. Затем последовали победы над краснодарцами в первом туре регулярного чемпионата Лиги ВТБ и выигрыш против «Зелены Гуры». Эти встречи дали немалую пищу для размышления.

Лоренцо Браун Фото: unics.ru

Можно на данный момент считать оптимальным баланс нападения и обороны УНИКСа. 96 очков в корзину кубанцев говорят сами за себя, как и пятеро казанских игроков, набравших более 10 очков. Про оборону лучше сказал наш хороший знакомый Евгений Пашутин, наставник краснодарцев, после поражения в Казани.



«После большого перерыва столкнулись с жестким прессингом УНИКСа, сами сбились на индивидуальную игру, потеряли голову, начали проповедовать баскетбол «бей-беги», промазали много открытых бросков. Тем самым дали возможность УНИКСу почувствовать свою игру и позволили вернуться в третьей четверти, растеряв преимущество. Это хороший урок для нас».

Напомним, что в этой встрече УНИКС в конце первой половины уступал в счете 32:53. Некоторые легкоранимые коллеги в расстроенных чувствах даже покинули ложу прессы в «Баскет-холле» при этом счете. Итог матча – 96:87. Это и характер УНИКСа, и реакция наставника на ход матча.

Добрый, веселый и вкусный антураж

Помимо бюджета, игроков и тренеров всегда важна атмосфера на домашних играх. И здесь УНИКСу есть чем гордиться. Грех вновь не процитировать Сергея Кущенко: «Как Президент Лиги ВТБ, благодарю вас за установку под сводами «Баскет-холла» видеокуба. Этот маркетинговый инструмент любим во всем мире огромным числом болельщиков. Уверен, он привлечет еще больше зрителей на трибуны домашней арены клуба. Куб помогает решить сразу несколько маркетинговых задач: это и рекламная площадь, и инструмент по работе со зрителями. Знаю, что болельщики УНИКСа всегда крайне уважительны к своей команде и соперникам».

Мало кто может сравниться с УНИКСом в активностях для болельщиков до, во время и после игры в стенах «Баскет-холла». В фойе арены всегда стоит очередь из желающих перед игрой бросить в маленькое кольцо, как и на улице — уже в стандартное кольцо. Выступления акробатов, фокусников, музыкантов самого разного профиля. А какое питание УНИКС предоставляет для зрителей! Тяжело болеть на голодный желудок, а у тут такой перекус: разнообразный, свежий и вкусный. Очень много досуга для детей. Клуб работает со своими поклонниками, воспринимая лучшее из мирового опыта.



Но главные ответы на вопрос о реальной силе нового УНИКСа мы получим только во время Евролиги, где соперники сами оценят команду Перасовича. Но будем оптимистами…

Фото на анонсе: unics.ru