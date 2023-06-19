Пять школьников Бугульмы сдали ЕГЭ на 100 баллов

Аттестационная кампания в школах Бугульмы подходит к концу. Предварительные итоги сдачи единого государственного экзамена озвучила сегодня начальник Управления образования Бугульминского района Валентина Кульбеда.

«Бугульминские выпускники сдают 11 экзаменов, по 5 уже пришли результаты: по русскому языку, литературе, математике, географии и химии. В этом учебном году экзамены сдавали 410 выпускников 11-х классов», — прокомментировала Валентина Кульбеда.

Средний балл по русскому языку составил 77,6%. Двое учеников набрали по 100 баллов. По математике средний балл — 67,8%, по химии — 62%. Еще двое выпускников сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Средний балл по предмету — 76,8%. По географии — 72,6%. По этому предмету один выпускник набрал 100 баллов.

«Единый государственный экзамен прошел на высоком уровне, без заминок. Практически по всем предметам подросли средние баллы. Растет количество высокобалльников и стобалльников. Наши школьники традиционно показывают высокий уровень знаний», — оценил достижения глава района Линар Закиров.

Градоначальник поблагодарил педагогов, которые готовили выпускников, самих ребят, а также их родителей. Он поручил организовать на высоком уровне с соблюдением всех мер безопасности выпускные вечера, которые в Бугульме пройдут 23 и 24 июня.