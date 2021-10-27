«Пять символов счастья» смогут увидеть посетители парка им. Горького

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Казани открылась новая выставка. На этот раз здесь представлены предметы экспозиции «Пять символов счастья», связанные с благопожеланиями в китайском искусстве XVII-XX веков.

На стендах можно увидеть экспонаты из собрания Государственного Эрмитажа. Вместе они образуют единую систему символов духовной жизни Поднебесной.

Гости парка смогут прочитать интересные истории об экспонируемых предметах, узнать ответы на вопросы, какие символы принесут счастье, богатство, долголетие. Посетить фотовыставку можно до 8 ноября 2021 года.

Фотопроект организовали «Эрмитаж-Казань» и Дирекция парков и скверов Казани, сообщает пресс-служба центра.