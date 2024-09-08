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«Пять раз звучала сирена»: ЦИК Белгородской области вышел на связь с Татарстаном
В день выборов депутатов Государственного Совета РТ VII созыва в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев вышел на прямую связь с председателем Избирательной комиссии Белгородской области Игорем Лазаревым, где проходят довыборы в Горсовет Белгорода.
«В процессе избирательной кампании мы поддерживаем связь с коллегами из других регионов. Эта связь — профессиональная, мы перенимаем опыт. Ситуация во время выборов серьезно меняется. Буквально полчаса назад разговаривали по телефону, обменивались мнениями с коллегами из Белгородской и Курской областей, Брянской. Это те, кому сейчас очень непросто. Татарстан поддерживает и переживает за вас, делает всё, чтобы оказать всяческое содействие», — пояснил Андрей Кондратьев.
В свою очередь Игорь Лазарев поприветствовал коллег из Татарстана. «Хочу поблагодарить за поддержку и внимание в это непростое для нас время. Мы чувствуем, что вся Россия вместе с нами. Такая поддержка дает уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне», — заметил он.
Спикер констатировал, что на территории Белгородской области обстановка действительно непростая.
«Сегодня все жители мужественно преодолевают вызовы времени. У нас тревожная обстановка в приграничных районах, это 22 муниципалитета. В 11, в том числе в Белгороде, угроза обстрелов, оповещения о ракетной опасности», — рассказал Лазарев.
Он добавил, что сегодня участковые комиссии работают в непростых условиях. «До часа дня пять раз звучала сирена», — подчеркнул Лазарев.
По его словам, власти обеспечивают людей всем необходимым, в том числе убежищами и укрытиями.
«Нам приходится проводить дополнительное обучение для участковых комиссий — как пользоваться аптечками, оказывать первую помощь. Особое внимание уделяем безопасности проведения голосования», — подчеркнул Игорь Лазарев.
Он добавил, что члены участковой комиссии — мужественные люди, которые знают, как действовать при любых угрозах. «В таких непростых условиях мы работали и в президентскую кампанию, вся территория области у нас тогда была подвержена атакам. Сегодня уделяем внимание Белгороду, здесь довыборы», — уточнил глава избиркома.
В завершение разговора председатель избирательной комиссии Белгородской области пожелал Татарстану успешных выборов.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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