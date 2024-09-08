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Общество 8 сентября 2024 14:58

«Пять раз звучала сирена»: ЦИК Белгородской области вышел на связь с Татарстаном

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В день выборов депутатов Государственного Совета РТ VII созыва в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев вышел на прямую связь с председателем Избирательной комиссии Белгородской области Игорем Лазаревым, где проходят довыборы в Горсовет Белгорода.

«В процессе избирательной кампании мы поддерживаем связь с коллегами из других регионов. Эта связь — профессиональная, мы перенимаем опыт. Ситуация во время выборов серьезно меняется. Буквально полчаса назад разговаривали по телефону, обменивались мнениями с коллегами из Белгородской и Курской областей, Брянской. Это те, кому сейчас очень непросто. Татарстан поддерживает и переживает за вас, делает всё, чтобы оказать всяческое содействие», пояснил Андрей Кондратьев.

В свою очередь Игорь Лазарев поприветствовал коллег из Татарстана. «Хочу поблагодарить за поддержку и внимание в это непростое для нас время. Мы чувствуем, что вся Россия вместе с нами. Такая поддержка дает уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне», — заметил он.

Спикер констатировал, что на территории Белгородской области обстановка действительно непростая.

«Сегодня все жители мужественно преодолевают вызовы времени. У нас тревожная обстановка в приграничных районах, это 22 муниципалитета. В 11, в том числе в Белгороде, угроза обстрелов, оповещения о ракетной опасности», рассказал Лазарев.

Он добавил, что сегодня участковые комиссии работают в непростых условиях. «До часа дня пять раз звучала сирена», подчеркнул Лазарев.

По его словам, власти обеспечивают людей всем необходимым, в том числе убежищами и укрытиями.

«Нам приходится проводить дополнительное обучение для участковых комиссий как пользоваться аптечками, оказывать первую помощь. Особое внимание уделяем безопасности проведения голосования», подчеркнул Игорь Лазарев.

Он добавил, что члены участковой комиссии мужественные люди, которые знают, как действовать при любых угрозах. «В таких непростых условиях мы работали и в президентскую кампанию, вся территория области у нас тогда была подвержена атакам. Сегодня уделяем внимание Белгороду, здесь довыборы», — уточнил глава избиркома.

В завершение разговора председатель избирательной комиссии Белгородской области пожелал Татарстану успешных выборов.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

#Выборы в Госсовет РТ #Андрей Кондратьев #цик рт
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