Пять районов в Татарстане стали лидерами по объему намолоченного зерна

В Татарстане лидерами среди муниципалитетов по объему намолоченного зерна в этом году стали Арский, Буинский, Тетюшский, Мензелинский и Муслюмовский районы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Несмотря на сокращение площадей, объем намолоченного зерна значительно превышает уровень прошлых лет. В частности, к 2021 году показатель увеличился в 2,2 раза, к среднему значению 2018–2020 годов — на 19,5%», — отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что добиться роста показателя по намолоту удалось за счет увеличения урожайности, которая стала рекордной за период с 2018 по 2022 год.

Татарстан по сбору зерновых и зернобобовых культур занимает 16-е место в России. За прошлый год из-за жары и засухи в республике было произведено лишь более 2,3 млн тонн зерновых и зернобобовых. В этом году аграрии собрали уже свыше 5 млн тонн зерна.