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Пять районов Татарстана отправили в Рубежное и Лисичанск более 100 тонн стройматериалов
Из Татарстана в подшефные города Луганской народной республики прибыло свыше 100 тонн гуманитарного груза.
Шесть фур доставили в Лисичанск и Рубежное стекло, шифер, пиломатериалы, утеплитель, питьевую воду, продукты питания, бытовую химию, а также одежду для взрослых и детей.
Очередная партия гуманитарного груза, согласно существующим потребностям, была распределена между двумя городами.
На этот раз гуманитарный конвой сформирован силами жителей Рыбного-Слободского, Муслюмовского, Сармановского и Бавлинского районов Республики Татарстана, а также тепличным комплексом «Майский» Зеленодольского района.
С начала шефства над Лисичанском и Рубежным Республика Татарстан уже доставила в оба города 3775 тонн гуманитарного груза, среди которых – 2302 тонны продовольствие, 1075 тонн строительных материалов и 339 тонн средств первой необходимости.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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