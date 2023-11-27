Пять районов Татарстана отправили в Рубежное и Лисичанск более 100 тонн стройматериалов

Из Татарстана в подшефные города Луганской народной республики прибыло свыше 100 тонн гуманитарного груза.

Шесть фур доставили в Лисичанск и Рубежное стекло, шифер, пиломатериалы, утеплитель, питьевую воду, продукты питания, бытовую химию, а также одежду для взрослых и детей.

Очередная партия гуманитарного груза, согласно существующим потребностям, была распределена между двумя городами.

На этот раз гуманитарный конвой сформирован силами жителей Рыбного-Слободского, Муслюмовского, Сармановского и Бавлинского районов Республики Татарстана, а также тепличным комплексом «Майский» Зеленодольского района.

С начала шефства над Лисичанском и Рубежным Республика Татарстан уже доставила в оба города 3775 тонн гуманитарного груза, среди которых – 2302 тонны продовольствие, 1075 тонн строительных материалов и 339 тонн средств первой необходимости.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.