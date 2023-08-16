Пять производителей фальсифицированного сливочного масла выявила Госалкогольинспекция РТ

Пять производителей фальсифицированного сливочного масла выявили татарстанские эксперты по итогам проведенных лабораторных исследований и сегодняшней дегустации в Госалкогольинспекции РТ. Всего по Татарстану в 2023 году доля выявленных образцов фальсифицированного масла составляет 23%.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Количество фальсификата, выявляемого экспертами в республике, за пять лет существенно снизилось, с 47% до 23%, а качество и безопасность сливочного масла в торговых сетях значительно улучшились. Об этом во время дегустационной экспертизы заявил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

Эксперты проверили 15 образцов масла, прошедших предварительный отбор. Для дегустации было выбрано пользующееся наибольшей популярностью у потребителей масло «Крестьянское» 72,5% жирности.

Вся представленная продукция закуплена в торговых сетях, ее предлагают потребителям. Образцы привезли из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Мамадыша и Сармановского района РТ.

Масло оценивалось по вкусовым качествам, запаху, консистенции и внешнему виду, а также по цвету. По итогам проверки в пятерку производителей лучшего по качеству масла вошли четыре татарстанских и одно московское предприятие.

Вместе с тем по итогам проверки оказалось, что продукцию пяти российских компаний необходимо изымать из торговых сетей и снимать с производства. Растительные жиры, заниженная кислотность, завышенная влажность и явный привкус маргарина были обнаружены в образцах масла «Башкирское», «Масло сладко-сливочное несоленое „Крестьянское“», «Ак Алтын», «Крестьянское» и «Авылдаш».

«Татарстан занимает лидирующие позиции по производству молока и масла по России. Даже сейчас, с учётом летнего сезона, удаётся находить в продаже сливочные масла, которые даже не соответствуют по вкусу, а у некоторых завозимых в республику сливочных масел слишком низкая цена. Нарушена технология производства, не проведен внутренний контроль сырья», — рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

Она отметила, что цена качественного сливочного масла не может быть ниже 500 рублей за килограмм. По Татарстану установлено, что цены на сливочное масло варьируются от 100 до 300 рублей за килограмм.

«Настоящее сливочное масло не должно содержать растительных жиров. В противном случае на упаковке нужно писать „спред“ или „маргарин“, иначе это вводит покупателя в заблуждение, а продукт признается фальсификатом», — пояснила она.

Специалисты Госалкогольинспекции также объяснили, какими признаками должно обладать настоящее сливочное масло. Это плотная, блестящая поверхность, однородный цвет, ярко выраженный сливочный вкус. Помимо прочего, самая хорошая пастеризация дает ореховый аромат.

Арсланова добавила, что полученные результаты будут направлены в Управление Роспотребнадзора по РТ для устрожения законодательства в отношении недобросовестных производителей и продавцов, которые реализуют некачественный товар.