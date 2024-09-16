Пять проектов Татарстана победили в федеральном конкурсе на грант «Агротуризм»

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Пять проектов из Татарстана победили в федеральном конкурсе на получение гранта «Агротуризм». Всего победителями конкурсного отбора для получения средств господдержки в 2025 году стали 92 проекта по развитию сельского туризма из 48 регионов России, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Фермеры получат гранты до 10 млн рублей на создание инфраструктуры для туристов. На эти деньги хозяйства могут благоустроить территорию, приобрести необходимое оборудование и создать условия для посещения туристов», — отметили в ведомстве.

В число победителей от Татарстана вошли проекты «Деревня Скородумовка» в Пестречинском районе (грант на 10 млн рублей), «Рыболовный туризм в Кайбицком рыбхозе» (грант на 7 млн рублей), «Ягодное королевство „АртСад”» в Кайбицком районе (грант на 10 млн рублей), «Возрождение села» в Альметьевском районе (грант на 10 млн рублей) и «Агротур „Зеленая гавань”» в Апастовском районе (грант на 5 млн рублей).

«Агротуризм» призван помочь предпринимателям расширить свой бизнес и получить дополнительный доход за счет альтернативного канала сбыта своей продукции.

В феврале 2021 года агротуризм был включен в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Национальные проекты в их нынешнем виде были запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.