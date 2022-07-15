«Елабуга – место силы»: пять причин посетить фестиваль Березовского

Международный фестиваль «Летние вечера в Елабуге» проходит в эти дни в Татарстане. Чем уникален проект и почему стоит его посетить в эти выходные – в репортаже «Татар-информа».

На фестивале Бориса Березовского в Елабуге мощная классика перемежается с современными татарскими композициями и джазовыми импровизациями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1. Насладиться классической музыкой в неформальной обстановке

«Мы с семьей нечастые гости концертных залов, да и классическая музыка звучит в нашем доме редко. Но на фестиваль мы приезжаем ежегодно. Здесь какая-то особенная атмосфера, которую сложно передать словами», – объясняет жительница Ижевска, почему уже много лет приезжает в Елабугу на «Летние вечера».

Фестиваль неформальный. Все мероприятия бесплатны и проводятся в формате open air – на открытом воздухе.

Художественный руководитель фестиваля – заслуженный артист России Борис Березовский всегда тщательно подходит к подбору музыкантов и представляет на сцене лучших артистов: от больших коллективов, таких как Вятский симфонический оркестр и Государственный камерный хор РТ, до Трио Олега Аккуратова.

Березовский не только выводит на сцену именитых музыкантов, таких как виолончелист Александр Князев, пианист Юрий Мартынов, саксофонист Михаил Шумаков, органист Владислав Муртазин, но и юных музыкантов, которые только выходят в свет.

Мощная классика перемежается с современными татарскими композициями и джазовыми импровизациями. Фестиваль – это не только музыка, посетителям покажут конные выступления, поэт и режиссер Влад Маленко расскажет свои забавные басни «об утюге и мясорубке». Изюминкой этого года стало лазерное шоу от технической группы MSSA.

Олег Аккуратов слеп с рождения, однако виртуозно исполняет джазовые композиции на фортепиано Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

2. Услышать игру Олега Аккуратова

«Он стал нам как сын родной», – говорит жительница Елабуги, которая не пропустила ни одного фестивального дня и выступления джазового импровизатора Олега Аккуратова.

Музыкант слеп с рождения, однако виртуозно исполняет джазовые композиции на фортепиано. Игра заводит публику, которая с удовольствием аккомпанирует пианисту, притоптывая в такт музыке.

Чтобы услышать джазового музыканта, многие гости специально призжают на «Елабужские вечера». «Услышали игру Аккуратова в прошлом году и влюбились. Джазовые антракты стали изюминкой проекта, не зря маэстро Березовский приглашает его второй год подряд. От него исходит невероятная внутренняя сила, а музыка заставляет бегать мурашки по коже», – воодушевленно рассказывает жительница Казани, приехавшая на фестиваль вместе с мужем.

Дети бегают, резвятся, знакомятся друг с другом, играют и в формате open air, играя, знакомятся с академической музыкой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

3. Приобщить к искусству детей

Детей и подростков привести в концертный зал непросто, да и усидеть им несколько часов в кресле сложно, знают родители. «А на фестивале они бегают, резвятся, знакомятся друг с другом, играют. Счастливы и они, а главное – родители», – смеется мама троих детей из Нижнекамска.

Таким образом, в формате open air, играя, дети знакомятся с академической музыкой.

«Приезжали с женой и десятилетней дочерью сюда в прошлом году. Вы не поверите, дочь целый год терроризировала нас вопросами “а когда же мы снова поедем в Елабугу?”. Пришлось брать выходные на работе и ехать в этом году снова. Что поделать, ребенок просит», – поделился участник фестиваля из Москвы.

Для многих участников фестиваль четвертый год подряд становится тем местом, где они встречаются все вместе с родными и близкими Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

4. Повод собраться с родными и друзьями

Для многих участников фестиваль четвертый год подряд становится тем местом, где они встречаются все вместе с родными и близкими. Так случилось и с елабужской семьей – четверо братьев и сестер живут кто в Санкт-Петербурге, кто в Москве, а кто в Казани. Встретиться удается только раз в год, так что «Елабужские вечера» становятся поводом вернуться в родные края к матери, обняться, поделиться последними новостями и показать родным, как выросли за этот год их племянники.

«В конце концов, человеку всегда нужен человек, считаю, что фестиваль тем и ценен. Я так рада, что мы сейчас сидим не в душной квартире, а на природе, в кругу самых близких и родных. Так соскучились друг по другу, что за разговорами совершенно забыли, что на сцене играет сам Березовский! Но ничего, знаем, что он будет здесь все дни, и мы еще успеем оценить его виртуозность», – рассказала одна из сестер.

А рядом с ними расположились шестеро девушек-подростков, на фестивале они впервые и сначала даже не планировали сюда приезжать.

«Собрались, пришли сюда и не пожалели. Кто будет играть на сцене, мы и не знаем, но атмосфера здесь потрясающая», – поделилась одна из них.

Историческая часть города – это средоточие достопримечательностей. В истории Елабуги оставили след многие выдающиеся люди Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

5. Елабужские вечера – повод прогуляться по историческому городу

«Елабуга – это место силы», – уверенно заявляют как сами елабужане, так и гости города.

Историческая часть города – это средоточие достопримечательностей. В истории Елабуги оставили след многие выдающиеся люди. Здесь множество музеев – кавалерист-девицы Надежды Дуровой, писательницы Марины Цветаевой, художника Иван Шишкина.

В городе 14 музейно-выставочных объектов, которые входят в Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. От музея истории города Елабуги до художественного салона с арт-кафе – каждый найдет себе место по душе. Именно в эти дни в стенах музея проходит Международный арт-симпозиум, куда съезжаются лучшие художники со всей России, за работой которых можно понаблюдать.

Елабуга знаменита Чертовым городищем – здесь сохранились сооружения древних племен. Кроме того, Елабуга располагается на берегу Камы, и с высокого берега открывается завораживающая панорама.

Каждый вечер для гостей проекта подготовлена уникальная программа. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пять советов участникам фестиваля

Летние вечера в Елабуге продлятся до 17 июля. Каждый вечер для гостей проекта подготовлена уникальная программа. Для максимально комфортного проведения уикенда в Елабуге в эти дни предлагаем несколько рекомендаций.