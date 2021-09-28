Пять предприятий Татарстана борются за звание национального чемпиона производительности

27 сентября открылся Второй всероссийский чемпионат по производительности, в котором принимают участие руководители 5 промышленных компаний и сотрудники центра занятости населения Татарстана. Всего на чемпионате республику представляют 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра повышения производительности ВАВТ.

В соревнованиях участвуют более 1200 управленцев из 52 регионов России. По итогам предварительного отборочного этапа сформировано 120 команд, среди которых — 70 предприятий, 30 вузов, 14 региональных центров компетенций и 6 региональных органов власти.

Онлайн-этап соревнований продлится до 1 октября. Используя бизнес-симулятор, участники будут тестировать разные стратегии, оптимизировать производственную цепочку и кадровые процессы, выстраивать продажи и бренд компании, чтобы вывести свое виртуальное предприятие по производству тракторов в лидеры отрасли.

26 команд, получившие большее количество баллов по итогам первого этапа, пройдут в финал, который состоится 12 ноября в Москве.

Победителей в номинациях «Предприятие» и «РОИВ/РЦК» пригласят на бизнес-завтрак при участии министра экономического развития Максима Решетникова.

Чемпионат проводится в рамках национального проекта «Производительность труда» и программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Организатор — Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС.

Национальные проекты реализуются по всей стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.