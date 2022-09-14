Пять поражений на старте и последнее место КХЛ: разбираемся, что не так с «Нефтехимиком»

Одним из главных разочарований начала сезона в КХЛ стал нижнекамский «Нефтехимик». Подопечные Олега Леонтьева потерпели пять поражений подряд на старте и прямо сейчас замыкают турнирную таблицу не только Востока, но и всей лиги. В чем проблема татарстанской команды, и как ее исправить, - в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Нижнекамцы чередуют хорошие игры с откровенно провальными, но результат пока один – поражения Фото: hcnh.ru

Невезение: тяжелый календарь и плохая реализация

Старт сезона у «Нефтехимика» явно не задался. Нижнекамцы чередуют хорошие игры с откровенно провальными, но результат пока одинаковый – поражения.

После победы на предсезонном турнире ТАНЭКО в Казани кто-то мог подумать, что команда Олега Леонтьева столь же резво войдет в сезон. В какой-то степени, ожидания оптимистов оправдались: в своем дебютном матче «волки» едва не прибили действующих чемпионов. В игре с ЦСКА «Нефтехимик» по ходу матча вел со счетом 3:1 и 4:2, но упустил победу и уступил в овертайме. После той встречи нижнекамцы получили в свой адрес много лестных слов, но далее случились четыре поражения подряд, и по сей день игра с ЦСКА остается для «Нефтехимика» лучшей в этом сезоне.

Что пошло не так? Причин много, и одна из них, это тяжелый календарь на старте. Понятно, что по отношению к «Нефтехимику» с предпоследним бюджетом на Востоке тяжелым можно назвать едва ли не любого соперника. Но ЦСКА, «Динамо» Москва и «Локомотив» по определению являются грандами Запада, а «Торпедо» и «Динамо Минск» претендуют на звание главных открытий лиги. Минчане, помимо Нижнекамска, в турне по Татарстану попутно прихлопнули и Казань, а «Торпедо» с тремя победами подряд вполне способен повторить этот успех. Поэтому на данный момент можно констатировать, что это не «Нефтехимик» так слаб, а команды Запада на старте сезона заметно сильнее Востока.

Олег Леонтьев: «Пока мы все где-то рядом, чего-то не хватает. Будет надеяться, что скоро преодолеем этот кризис» Фото: hcnh.ru

При этом назвать «Нефтехимик» безнадежным в предыдущих встречах язык не поворачивался. В трех из пяти матчей нижнекамцы перебрасывали соперника, но один из худших процентов реализации в лиге (6.92) дает о себе знать.

«То, что у нас были моменты и по броскам перебросали говорит о том, что матч мог перевернуться. Но все это отговорки в пользу слабых и бедных. Надо выходить и стиснув зубы, за команду, друг за друга, биться. Легких матчей не бывает. Каждая игра – это отдельное сражение. И это сражение нужно выигрывать, преодолевая себя. Пока мы все где-то рядом, чего-то не хватает. Будет надеяться, что скоро преодолеем этот кризис», – говорил главный тренер Леонтьев после поражения от минского «Динамо» (1:5).

Сказалась потеря лидеров прошлого сезона

Однако и реализация подсела не просто так. В прошлом сезоне с ней было все в порядке, но летом команду покинули главные лидеры атаки: Марат Хайруллин, Дэн Секстон и Лукаш Клок. Из более менее сильных форвардов нынешнего созыва, от которых бы не отказался любой другой клуб Востока, с натяжкой можно выделить, пожалуй лишь Павла Порядина и Вячеслава Лещенко.

Говоря об обороне, к потере Клока можно приписать и уход его «брата-близнеца» Рональда Кнота. Возможно лучшая легионерская пара защитников прошлого сезона КХЛ, которая была первой в олимпийской сборной Чехии, летом уехала из Нижнекамска прямиком в «Аризону». Теперь Клок и Кнот будут «пылить» в НХЛ, а у «Нефтехимика» без чешской пары катастрофа в обороне. Прямо сейчас «волки» с заметным отрывом являются самой пропускающей командой лиги. 23 гола в 5 матчах и 4,6 в среднем за игру. Катастрофа, не иначе.

Экс-капитан «Нефтехимика» Марат Хайруллин в питерском СКА Фото: ska.ru

«Свой лучший сезон в прошлом году выдал не только Хайруллин, но и Клок с Кнотом, которые попали в сборную Чехии на Олимпиаду, а теперь и в НХЛ. Ребята, которые были на вторых ролях, получат больше возможностей для развития», – заявлял перед сезоном спортивный директор клуба Игорь Ларионов.

Звезд с неба нынешний состав «Нефтехимика», действительно, не хватает. При этом в Нижнекамске, главном кладезе талантов КХЛ, имеются интересные и перспективные хоккеисты, которые в новом сезоне способны выйти на новый уровень. И если те же Рафаэль Бикмуллин, Тимур Шарифьянов и Булат Шафигуллин не сделают шаг вперед, команде и в дальнейшем придется очень тяжело.

Главная проблема – провальная селекция

Но сваливать все проблемы лишь на уход лидеров – неправильно. Команды-доноры вроде «Нефтехимика» и «Северстали» так живут год за годом. Важнее было найти ушедшим равноценные замены. И вот здесь стоит признать, что менеджмент свою работу в межсезонье провалил. Понятно, что с прошлогодним бюджетом в 350 миллионов сильно не раскошелишься, но ведь этим летом в клуб пришли «СИБУР», букмекерская контора и 80 миллионов рублей из Санкт-Петербурга за Хайруллина. А это еще почти 200 миллионов сверху. Расходованы эти деньги были очень неразумно.

Свежие легионеры пока не вписываются в состав. 23-летний словак Самуэль Бучек в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, но кроме этого больше нигде не выделялся. Не смог закрепиться в финской лиге и ни разу не привлекался в омолодившуюся национальную команду. Да и своей игрой на предсезонных играх многих болельщиков и экспертов, скорее, насторожил, чем убедил.

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов на презентации новичков клуба Фото: hcnh.ru

Что касается канадского форварда Энтони Камара, то он, по слухам, имеет проблемы с дисциплиной, и ещё во время игры в Швеции был замешан в криминальные истории, поэтому оттуда и уехал. Безусловно, у Камары есть задатки и в нынешнем составе он способен стать лидером и лучшим бомбардиром команды, но сейчас это и близко не замена Хайруллину.

Из интересных, по меркам «Нефтехимика» приобретений, можно отметить разве что французского защитника Иоанна Овитю, проспекта «Сан-Хосе» Евгения Кашникова и двух молодых бывщих ВХЛовцев Андрея Белозерова и Михаила Назарова. С остальными переходами вроде 33+ летних Максимом Гончаровым и Алексеем Мурыгиным, а также сыном главного тренера Владиславом Леонтьевым можно спорить очень долго.

Проблемы с вратарями сильно переоценены

Возвращаясь к катастрофе с пропущенными шайбами, стоит говорить не только о количестве моментов у ворот «Нефтехимика», но и об их качестве. В большинстве ситуаций голкиперов Александра Судницина и Алексея Мурыгина не иначе как расстреливают, а потому и винить их в пропущенных голах – не совсем правильно. После поражения от «Локомотива» неожиданно свалился к критике вратарей и наставник «волков» Леонтьев.

«Не секрет, что, возможно, требует усиление вратарская позиция, но мы верим в наших ребят. Надеюсь, что все стабилизируется. Плюс у нас появились защитники-новички, которым также необходимо время на адаптацию. Несмотря на крупные счета у меня особых претензий нет», – сказал специалист.

Не очень понятно, что под данным высказыванием имел в виду Леонтьев. Начнем с того, что сама ставка на пару Судницин – Мурыгин еще в межсезонье казалась спорной, но тренер и директор уверенно заявляли, что полностью верят в данный тандем.

«Мы возлагаем надежды на Александра Судницина и Алексея Мурыгина» Фото: hcnh.ru

«Усиление вратарской бригады? Пока такой задачи не стоит. Мы возлагаем надежды на Александра Судницина и Алексея Мурыгина. Оба вратаря мастеровитые, с опытом игры на высоком уровне», – говорил летом спортивный директор клуба Ларионов.

Но разве в прошлом году вратарская пара «Нефтехимика» была сильнее? Если вспомнить, то еще во второй половине сезона Судницин своей уверенной игрой крепко усадил на лавку олимпийского чемпиона Франса Туохимаа, а финский голкипер временами выглядел слабее нынешнего Мурыгина. Сейчас на вратарском рынке не найдешь никого, поэтому лучший вариант для тренерского штаба - не искать крайних в лице голкиперов, анализировать ошибки защитников и верить, что Судницин обретет как минимум прошлогоднюю игру.

Попасть в восьмерку поможет лишь провал кого-то из «богачей» Востока

В целом, «Нефтехимик» очень похож на себя самого прошлого сезона за тем лишь исключением, что команда сильно просела в качестве. Леонтьев все также проповедует симпатичный активный хоккей, но далеко на нем, увы, не уедешь. «Волки», конечно, покусаются, но вряд ли закончат регулярку выше прошлогоднего восьмого места. Да и то это очень оптимистичный вариант.

Попасть же в плей-офф нижнекамцам поможет разве что провал кого-то из богачей Востока. В прошлом сезоне таковым стал «Автомобилист». В этом сезоне на эту роль пока претендует «Авангард». Но и вне зависимости от результата следить за самобытной командой из Нижнекамска будет, как всегда, интересно.

фото на анонсе: hcnh.ru