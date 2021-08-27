Пять полигонов и сортировочный комплекс: объекты для ТКО построят в2022 году в Татарстане

Развитие системы обращения твердых коммунальных отходов обсудили на конференции в учебно-методическом центре ФАС России в Казани. Эксперты озвучили сроки ввода новых объектов и объемы инвестиций.

Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

Мусоросортировочный комплекс возведут в Зеленодольске

Строительство мусоросортировочного комплекса начнется в следующем году в Зеленодольском районе Татарстана. Он будет строиться неподалеку от мусоросжигательного завода. Об этом журналистам перед заседанием сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

«Ориентировочно в зоне УК «ПЖКХ» за год образуется 869 тыс. тонн мусора, из них 15% планируется отправлять на переработку, еще 15% будет направлено на техкомпост для дальнейшего внедрения при строительстве дорог. И 521 тыс. тонн планируется отвозить на мусоросжигательный завод. Это так называемые хвосты, которые остаются после сортировки», – сказал он.

В Зеленодольском районе неподалеку от мусоросжигательного завода будет построен мусоросортировочный комплекс Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Если все удачно сложится, то проектирование объекта пройдет уже в этом году, а строительство начнется со следующего года. Сейчас на уровне Правительства РТ обсуждается сумма инвестиций, через два месяца данный вопрос должен решиться.

«На прошлой неделе мы ездили с делегацией под руководством заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина в Московскую область, посетили один из построенных сортировочных заводов РТ «Инвест». Он через два года будет обрабатывать порядка 2 млн тонн в год, сейчас – 1,5 млн тонн в год. Мы ориентируемся на такой же завод, если хватит тех инвестиций, которые вложит республика и РТ «Инвест». Часть средств будет вложена в тарифное ценообразование», – сказал Груничев.

Строительство полигонов золы начнется в 2022 году

Сразу пять полигонов построят в Татарстане регоператоры в сфере обращения с ТКО. Три новых объекта появится в зоне УК «ПЖКХ» – в Арском, Алексеевском и Верхнеуслонском районf[, еще два – в Лениногорске и Набережных Челнах в зоне «Гринты».

Александр Груничев: «С этого года Госкомитет РТ по тарифам ведет серьезный контроль за инвестпрограммами, которые регоператоры осуществляют за свой счет» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«С этого года Госкомитет РТ по тарифам ведет серьезный контроль за инвестпрограммами, которые регоператоры осуществляют за свой счет. Соответствующая программа была утверждена Минстроем РТ в ноябре прошлого года. Объем инвестиций двух регоператоров приблизительно составит 400 млн рублей. Речь о трех полигонах в зоне оператора УК «ПЖКХ» и о двух новых полигонах, которые сейчас проектируются (в зоне «Гринты», – прим. Т-и). Мы надеемся, что они в ближайшее время начнут строиться», – отметил председатель Госкомитета РТ по тарифам.

Спикер пояснил, что на полигоны будут привозить отходы с ближайших районных пунктов. Мусор ужимается, перекладывается на мультилифт и везется на сортировку. После сортировки часть обработанного техногрунта возвращается на полигон.

«После того как мы сожгли мусор, нужно возвращать остатки. Чтобы не гонять пустые машины, они забирают мусор, отвозят на сортировку, везут обратно с мусоросжигающего завода то, что мы пока условно называем золой», – добавил Груничев.

Как уточнили в УК «ПЖКХ», строительство новых полигонов запланировано на следующий год. Сейчас ведется подбор земельных участков и определение технико-экономических показателей. Возможно, объекты будут сданы уже к концу следующего года. Все три межмуниципальных полигона будут иметь одинаковую мощность.

Строительство новых полигонов запланировано на следующий год. Сейчас ведется подбор земельных участков Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

Эксперт Госкомитета РТ по тарифам также отметил, что баланс выстраивается элементарно: учитывается приход и уход мусора. Зола будет захоронена на тех полигонах, которые планируется построить.

«Мы планируем, если все сложится, построить полигоны к концу следующего года. Это инвестпрограмма, реализация которой осуществляется пока за счет собственных средств», – отметил Груничев.

«Неприятного запаха больше не будет»

Живущие неподалеку от действующих полигонов люди часто жаловались на неприятные запахи. Однако в будущем татарстанцам опасаться нечего, неприятного запаха не будет. Руководитель Госкомитета РТ по тарифам пояснил, почему такая ситуация возникала раньше.

«Запах никак не связан с «мусорной реформой». Полигоны всю жизнь имели тариф, который они должны были вкладывать в развитие инфраструктуры. К сожалению, в некоторых районах это не происходит. Я лично объездил все полигоны республики. Есть показательные районы. В качестве примера можно привести Азнакаевский полигон, где никакого запаха нет. Там грамотный руководитель, грамотно организован процесс. А там, где все пущено на самотек, каждый год меняются руководители полигонов и никто ими не занимается, конечно, будет запах», – сказал он.

«Полигоны всю жизнь имели тариф, который они должны были вкладывать в развитие инфраструктуры» Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

Речь идет о полигонах, которые существуют уже 30-40 лет. На протяжении последних 15 лет Госкомитет РТ по тарифам устанавливал для них тарифы. Чтобы не было запаха, регоператоры должны прикладывать усилия.

«Изначально нужно было вырыть яму, залить ее бетоном, покрыть пленкой, сделать газоотводы, чтобы никуда ничего не протекало. Новые полигоны будут строиться по новой технологии, соответствующей всем стандартам. А старые постепенно закроются. К примеру, Самосыровская свалка в Казани перестала дымиться и пахнуть», – заключил Груничев.

12 пробелов «мусорной» реформы

Действующее законодательство в сфере обращения с ТКО имеет ряд пробелов. К такому выводу пришли члены республиканской рабочей группы, созданной по поручению председателя Госсовета РТ РТ Фарида Мухаметшина.

«Члены рабочей группы выделили порядка 12 вопросов, которые требуют законодательного уточнения или корректировки. Проблематика номер один – контейнерные площадки. Законодательно грубыми мазками сформирован институт, переданный в зону ответственности местных органов власти. На сегодня в Казани в бюджетных строках нет ни копейки расходов на содержание контейнерных площадок. Если мы дойдем до уровня поселений, то столкнемся с непониманием, что с этим делать. Наше видение такое, что контейнерная площадка, как самый низовой механизм, должны быть инфраструктурой региональных операторов. Им не нужно будет платить земельные налоги за содержание контейнеров», – сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

Александр Тыгин: «Контейнерная площадка, как самый низовой механизм, должны быть инфраструктурой региональных операторов» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Спикер отметил, что жильцы каждой квартиры должны понимать, на какую контейнерную площадку они выносят мусор. Кроме того, на сегодняшний день понятия «собственность» и «отходы» – из разных опер. Нет ни одного законодательного акта, где четко определено право собственности на отходы.

«Мусор в ведре – собственность жильца или у него есть обязанность донести отходы до определенного места и выкинуть? Если дворник собрал картонные коробки с площадки, сдал и получил деньги, то он их у кого-то украл или нет? Колоссальное количество вопросов. Механизм собственности не закреплен и не имеет однозначного толкования», – констатировал эксперт.

Он отметил, что «надо быстро расставить все точки над зелеными отходами и строительным мусором». По республике 80% морфологии несанкционированных свалок сейчас составляют стройотходы.

«Все, что лежит в лесах вокруг крупных городов, это строительный мусор, вывезенный частниками при ремонте квартир и домов. Но он не находится ни на одной из контейнерных площадок или полигоне», – подчеркнул председатель комитета Госсовета РТ.

Тыгин считает, что оборот строительного мусора требует срочной регулировки с учетом объемов ежегодного ввода жилья. В числе пробелов в законодательстве он также выделил понятие института регоператоров.

Жильцы каждой квартиры должны понимать, на какую контейнерную площадку они выносят мусор Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Цикл отбора регоператоров завершится, и что будет дальше с их имуществом? С чем останется муниципалитет? Если мы определили, что регоператор пожизненный, то понятно, что это его полигон. А если он не пожизненный, чей это будет полигон через десять лет?» – задался вопросами докладчик.

Эти и другие упущения федерального законодательства нужно корректировать, заключил Алексадр Тыгин.

«Регоператоры обдирали бизнес, этот вопрос мы сняли»

В 2021 году Татарстанским УФАС России рассмотрено более 150 жалоб на деятельность регоператоров на территории Татарстана, они поступили от жителей республики и организаций. О самых популярных обращениях рассказал замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь.

«Татарстанским УФАС России ведется контроль за деятельностью регоператоров. С 2019 года поступает множество обращений, указывающих на признаки злоупотребления доминирующим положением с их стороны. Наиболее частым обращением граждан являются жалобы по поводу правомерности начисления платы за услуги по обращению с ТКО в случае отсутствия документально заключенного договора с регоператором», – сказал он.

Кроме того, поступали обращения от юрлиц, на основании которых выявлен ряд нарушений. В их числе необоснованный рост платежей за вывоз мусора.

«Регоператоры обдирают бизнес, платежи росли в разы. Люди очень возмущались. Разбирались долго, вынесли предупреждение. Предупреждение регоператором исполнено, этот вопрос мы сняли», – отметил Розенталь.

Поступали обращения от юрлиц, на основании которых выявлен ряд нарушений. В их числе необоснованный рост платежей за вывоз мусора Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

В числе резонансных дел спикер обозначил выставление счетов за вывоз ТКО в период самоизоляции за фактически невыполненную услугу. В УФАС по РТ обратились представители ряда организаций, в том числе члены ассоциации отельеров. Последние пожаловались, что в период ограничения деятельности гостиниц им продолжали выставлять счета. При этом регоператор на место не выезжал и мусор не забирал.

«Когда мы начали разбираться, выяснилось, что действительно регоператор работает с хозяйствующими субъектами по нормативам и выставляет им счет по нормативам. Форс-мажорные обстоятельства всеми трактуются по-разному. Регоператор сказал: “Это не форс-мажор, жизнь не кончилась, когда-нибудь заселятся люди, будут платить и образуется мусор”. В ходе рассмотрения оказалось, что регоператор выставлял платежи по нормативу, но мусор по СанПиНу не забирал. Работал по факту – заявкам», – констатировал представитель УФАС по РТ.

Таким образом, регоператор брал плату за несуществующий мусор, не неся при этом никаких расходов. По делу вынесено решение, которое сейчас оспаривается.

Спикер также отметил бездействие органов местного в части обустройства мест накопления отходов и включения контейнерных площадок в реестр местных контейнеров ТКО. В результате заинтересованными организациями не были заключены договора по обращению с ТКО, исходя из количества установленных контейнеров. По данным фактам в адрес исполкомов Нижнекамска, Сармановского и Менделеевского районов выданы предупреждения об устранении нарушений, которые сейчас исполнены.