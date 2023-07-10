Пять полицейских получили условные сроки после убийства студентки в Кемерово

Суд в Кемерово вынес приговор в отношении пяти полицейских, обвиняемых в халатности после резонансного убийства 23-летней студентки Веры Пехтелевой, сообщает РИА Новости.

«Обвинения предъявили двоим полицейским Ленинского УВД по Кемерово, не выехавшим на помощь Пехтелевой, и трем сотрудницам Центрального УВД по городу, которые не довели информацию, полученную от службы "112", до нарядов ППС, ДПС и Росгвардии», – указано в сообщении.

Правоохранители приговорены к условным срокам от 1,5 до 2 лет.

В январе 2020 года 23-летнюю Пехтелеву убил ее бывший парень. В июле 2022 года он получил 17 лет колонии строгого режима. История получила большой резонанс после того, как выяснилось, что соседи, слышавшие шум в квартире, долго и безуспешно пытались вызвать полицию, сделав минимум семь звонков. В последнем они сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал. В результате жильцы своими силами вскрыли дверь, но девушка уже была мертва.