Пять открытий Франка Артиги: кто в «Рубине» получил мощный «буст» на сборах в Белеке

Пока на слуху три гола Жака Сиве, который пользуется шансом в отсутствие Даку, в тени остались несколько футболистов, которые под руководством Артиги получили новое дыхание. Корреспондент «ТИ-Спорта», побывавший на вторых сборых «Рубина» в Белеке, свежим взглядом выделяет пятерку интересных кейсов.





Фото: rubin-kazan.ru

Илья Рожков – пока лучший у Франка Артиги

Фото: rubin-kazan.ru

Пожалуй, пока самым большим «бустом» среди всех игроков «Рубина» при новом наставнике может похвастать защитник Илья Рожков. Если у кого-то и оставались сомнения, стоит ли сохранять доморощенного футболиста, а не выгодно продавать в «Динамо», то теперь сомнения должны отпасть.

Да, у Ильи нет трех забитых мячей, как у Жака Сиве, но качество его действий на поле было заметно в каждой игре и на каждой тренировке, в то время как француз включался в игру и часто лишь грамотно использовал шанс, который для него создавали партнеры. Так случилось и в матче с «Женисом». Сначала Илья на подступах к штрафной классно поборолся за мяч в борьбе с защитником соперника, выгрыз его и протолкнул к вратарской, где мяч подхватил Сиве, попытавшись протолкнуть его мимо вратаря.

Уже в следующей атаке он создал гол для француза. Илья решился на удар из-за пределов штрафной, а мяч попал в бедро француза и залетел в ворота. Во втором матче с «Навбахором» он выступил не менее ярко. Вступив в игру после большого перерыва, Илья занял место на левой бровке и только усилил давление с этого фланга. Он не тушевался сам «тащить» мячи со своей половины поля, причем на отличной скорости. Без проблем шел в обыгрыш. Отлично смещался ближе к центру, подготавливая мяч себе под удар, и опасно бил с подступов к штрафной.

Два матча на одном высоком уровне – отличная заявка на стремительный рост при Франке Артиги. Испанский специалист явно хочет видеть техничных латералей, которые будут брать инициативу. У Рожкова с этим компонентом пока все отлично.



«Рожков – один из самых перспективных игроков команды. Он очень молод, но всегда действует максимально активно на всех позициях. Сейчас он играет, по сути, на своей непрофильной позиции, но я думаю, что на своем родном месте он будет играть еще лучше. Это очень цельный игрок с отличными физическими качествами. Если сохранит голову на плечах, его ждет очень хорошее будущее», – объяснял Артига после игры с «Женисом».

«Теневой фаворит» – Энри Мукба

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в прессе активно обсуждается будущее Даниила Моторина. В Белеке он действительно был на слуху и привлекал к своей фигуре много внимания. Играя на позиции оттянутого нападающего, он неплохо действовал на подхвате и в отборе, но каких-то серьезных моментов за два матча так и не создал.

Совсем иначе получилось с Энри Мукбой. Он не получил преференций в виде особого внимания, но сумел обратить на себя внимание – сначала с негативной, потом с позитивной стороны. Покатал на «качелях», но не оставил равнодушным. В игре с казахстанским «Женисом» к нему осталось много вопросов из-за целой серии упущенных моментов: он не слишком удачно распоряжался выданной ему под удар передачей с фланга от Ломовицкого. Ему будто не хватает не столько технических возможностей (их тоже), сколько уверенности в том, что он готов завершать, не подготовившись.

Однако после этих неудач Энри отреагировал так, как и должен умный футболист: он стал активно вступать в борьбу за мяч в центре поля и классно выгрызал его у более опытных оппонентов из казахстанской команды. Благодаря этим действиям, татарстанские футболисты получили пару интересных атак. В игре с «Навбахором» у Энри тоже не все пошло удачно сначала. Он старался быть активным – много попыток пробить, перемещаться по полю, но попытки опять упирались в недостаток мастерства. В один из эпизодов вратарь легко выбил у него мяч из ног.

Но за старание футбол его награждает. Энри удачно подстерег мяч во вратарской соперника, когда Никита Васильев прострелил с фланга, а защитник неудачно принял мяч, и тот отрикошетил в сторону ворот – Энри затолкал сферу. Кто-то скажет, что форварду везет, мы же видим, что футболист старается быть «везде и сразу», старается проделывать большой объем работы и преодолевать расстояния. Чего-чего, а старания Энри не занимать.

Потенциал Никиты Васильева – не миф, но есть проблема с «физикой»

Фото: rubin-kazan.ru

Что касается Никиты Васильева, то у «некст гена», которому прочат будущее в основном составе «Рубина» уже два года, вторые сборы проходят плодотворно. Большое количество травмированных игроков основного состава позволяет резервистам получать свой шанс, и парни этим жадно пользуются. На тренировках полузащитник работает в группах с опытными игроками основы. К примеру, в плотных «квадратах» Никита действовал в группе с Грицаенко, Шабанхаджаем, Тесленко, Апшацевым и другими.

При этом тренеры дают ему возможность показать себя и в отработке позиционных атак. Однажды он положил лучший гол всей тренировки, отправив мяч в дальнюю девятку по дуге. Тот же гол, созданный для Мукбы – результат индивидуальных действий молодого футболиста. Техническая составляющая у 19-летнего полузащитника на уровне. Он хорошо принимает и управляется с прыгающим мячом, отлично принимая снаряд грудью, и двигает его вперед в воздухе. Вот только физических сил у Васильева на всю игру пока недостаточно.

В одном из эпизодов в игре с «Женисом» Васильева идеальным навесом выводили один на один с вратарем, тот опустил мяч на поле грудью, но обыграть вратаря не смог. В другом эпизоде тоже классно играл корпусом в борьбе с защитником, прокидывая себе мяч грудью на ход, но на завершающий удар просто не хватало сил – удар получился очень слабым.

Потенциал Никиты – не миф, о котором принято говорить. Парень обладает выдающейся техникой. Однако над «физикой» ему еще предстоит много работы.

Дениль Мальдонадо – с больничной койки в основу?

Фото: rubin-kazan.ru

Сложно делать какие-то выводы по игроку, который так и не провел ни одного матча в составе «Рубина». Однако то, как выглядит Дениль Мальдонадо на занятиях, оставляет сдержанный оптимизм. Чем особо приглянулся гондурасский защитник, так это отличной физической подготовкой – он совершает спринты за любым мячом. Очевидно, что латиноамериканец сильно соскучился по игровым занятиям и готов участвовать во всем, что предложит тренер.

Во-вторых, обладает неплохим глазомером – буквально все дальние переводы мяча по воздуху от него доходили ровно до адресата. За все те тренировки, на которых удалось побывать корреспонденту «ТИ-Спорта», не было ни единого случая, когда Дениль ошибся бы в таких передачах. На тренировках держится в основном рядом с Андерсоном Арройо. Учитывая довольно возрастную и не всегда поворотливую линию центральных защитников, Дениль должен значительно добавить в мощи и точности вывода мяча через передачи.

Оживающий после увольнения Рахимова Даниил Кузнецов

Фото: rubin-kazan.ru

Даниил Кузнецов «оживает» после ухода из команды Рашида Рахимова. У полузащитника отличное настроение, он много улыбается, шутит и смеется на тренировках, чего представить в предыдущие «заходы» в «Рубин» было сложно.

В первой игре Кузнецов вошел в игру на втором часе матча слева, заменив Рожкова. Не сказать, что сразу вошел удачно – у него не получался удар, а решающая передача под удар выходила слишком слабой. А вот ко второму матчу, уже с другого фланга, он почувствовал себя увереннее. В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» Даниил отметил, что приоритетно хотел бы пробиваться на позиции латераля. Но и побороться на дефицитном месте вингера тоже не прочь – как скажет тренер.

Правда, пока что былой скорости нет, он постепенно набирает форму. В матче с «Навбахором» полузащитник провел первый час игры справа и часто классно протаскивал мяч по флангу, по возможности обострял, убегая вперед. Зарабатывал на себе фолы на подступах к штрафной или навешивая во вратарскую. Вся опасность «Рубина» шла именно с правого фланга.

При этом хорошо отрабатывал в обороне – прессинговал и выбивал мяч в подкате при «пожаре» в штрафной «Рубина». Выиграть конкуренцию у Ильи ему будет сложно, но это универсальный футболист, который хорошо действует обеими ногами и сразу на нескольких позициях. Если Даниил прибавит в скорости, то зацепиться за постоянное место в составе должен.