Пять отделений «Движения Первых» из Альметьевска выиграли гранты Раиса РТ

Пять первичных отделений Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» из Альметьевского муниципального района стали победителями республиканского конкурса грантов Раиса Татарстана. Об этом сообщила глава района Гюзель Хабутдинова, комментируя итоги отбора.

Она отметила победу пяти учреждений как подтверждение того, что «в районе живут инициативные, талантливые и неравнодушные молодые люди».

В число победителей вошли как городские, так и сельские образовательные организации: лицей №2, школы №16 и №21 (образовательный центр «Дай 5»), Центр детско-юношеского творчества, а также команда «Движения Первых» Новонадыровской школы.

Каждое из учреждений получит грант в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Средства направят на реализацию социально значимых проектов, предложенных самими подростками. Поддержка позволит создать дополнительные возможности для развития талантов в разных сферах — от культуры и спорта до экологии и патриотического воспитания.

Гюзель Хабутдинова поздравила победителей и пожелала им удачи в воплощении идей, отметив, что их энергия и стремление менять мир к лучшему — залог успешного будущего района, республики и страны.

Реализация подобных инициатив соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети», направленного на создание условий для развития потенциала молодого поколения и вовлечения его в образовательные и профессиональные проекты.