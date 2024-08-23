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Пять обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста
Пять обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле» подали апелляции на решение о продлении срока их ареста до 22 ноября.
Среди подавших жалобы – Алишер Касимов, Исроил Исломов, Диловар Исломов, Аминчон Исломов, а также предполагаемый исполнитель теракта Мухаммадсобир Файзов.
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест всем 12 фигурантам дела до 22 ноября.
Напомним, теракт произошел 22 марта 2024 года, в результате которого погибли 145 человек. Четверым предполагаемым исполнителям предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, включая терроризм, участие в террористической организации и незаконный оборот оружия. Остальным вменяется пособничество в совершении теракта. Следствие по делу продолжается. Суд рассмотрит поданные апелляции на продление ареста в установленном порядке.
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