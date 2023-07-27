Пять новых улиц в Советском и Приволжском районах Казани получили названия

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Стали известны названия пяти новых улиц в Советском и Приволжском районах Казани. Информация появилась в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Четыре улицы расположены в Советском районе, в жилом массиве «Семейный». Им присвоены следующие названия:

— Елочная;

— «Гаилэ Учагы»;

— «Алтынчэч»;

— «Яшел Бишек».

«Присвоить вновь формируемой улице в Приволжском районе г.Казани имя советского и российского государственного деятеля генерал-лейтенанта внутренней службы Демидова Николая Ивановича и впредь именовать „улица Николая Демидова — Николай Демидов урамы“», — говорится во втором постановлении.