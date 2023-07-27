Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пять новых улиц в Советском и Приволжском районах Казани получили названия
Стали известны названия пяти новых улиц в Советском и Приволжском районах Казани. Информация появилась в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Четыре улицы расположены в Советском районе, в жилом массиве «Семейный». Им присвоены следующие названия:
— Елочная;
— «Гаилэ Учагы»;
— «Алтынчэч»;
— «Яшел Бишек».
«Присвоить вновь формируемой улице в Приволжском районе г.Казани имя советского и российского государственного деятеля генерал-лейтенанта внутренней службы Демидова Николая Ивановича и впредь именовать „улица Николая Демидова — Николай Демидов урамы“», — говорится во втором постановлении.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»