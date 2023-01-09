Пять новых школ построят в Казани, Челнах, Арском и Тукаевском районах РТ в 2023 году

На 2023 год в Татарстане запланировано строительство пяти школ. Новые образовательные учреждения откроются в Казани, Набережных Челнах, а также Арском и Тукаевском районах, поделился на совещании с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Министр рассказал, что в новом году республика подключится к реализации шести национальных проектов и четырех государственных программ. Так, новые школы появятся в РТ по нацпроекту «Образование». По нему же планируется закупка оборудования для двух молодежных центров в Казани, а также ремонт спортзалов в Дрожжановском и Тюлячинском районах.

Еще 37 школ ожидает ремонт в рамках республиканской программы, а 31 организацию — по государственной программе «Развитие образования».