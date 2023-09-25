Пять новых парков и скверов появились в Казани за летний сезон

За летний сезон в Казани открылось пять благоустроенных общественных пространств — Большое Голубое озеро, парк в жилом комплексе «Светлая долина», территория с велодорожкой вдоль Кремлевской дамбы, Юнусовская площадь и сад Рыбака. В последних двух благоустройство завершилось недавно. Об итогах летнего сезона на аппаратном совещании доложила руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

«Новые общественные пространства порой предвосхищают запросы жителей. Так, наприер, началась новая жизнь Большого Голубого озера. Были проведены работы по укреплению берега Хрустального водопада, заменен мост, открыт экоцентр для проведения мастер-классов, появились тропинки из лиственницы, заработал аудиогид-спектакль», — отметила выступающая.

В День города и республики открылись велопешеходный маршрут на Кремлевской дамбе, где появились благоустроенные дорожки для прогулок, выделенная полоса для велосипедов, а также скамейки вдоль воды.

Протяженность благоустроенного парка в ЖК «Светлая долина» вдоль правого берега реки Нокса составила 2 км — здесь обустроили детскую площадку, спортивную зону, площадку для выгула собак и барбекю-зону. Уже этой зимой в общественном пространстве запустят событийную программу.

Одновременно проводился ремонт в существующих зеленых зонах: за летний сезон обновили танцплощадку в парке «Крылья Советов» и шахматную беседку в парке Горького, оборудовали крытые павильоны в парке жилого района Салават Купере и в парке у ЖК «Светлая долина», которые теперь работают как мастерские.