Пять нижнекамских студентов удостоены именной стипендии депутата Госдумы РФ

В Нижнекамске состоялось вручение именных стипендий депутата Госдумы РФ Олега Морозова. Об этом на своей странице в Instagram сообщил парламентарий.

«Вручил свои именные стипендии пятерым лучшим, которых определил сам вуз», — написал Морозов.

По информации пресс-службы Нижнекамского района РТ, лучшими стали пять студентов НХТИ: Ильсия Низамова, Рустам Ахмедшин, Дамир Гатиятов, Татьяна Зайцева и Денис Матросов.

В администрации района ИА «Татар-информ» уточнили, что размер стипендии не разглашается.

Олег Морозов также пообщался со студентами и ответил на их вопросы. Один из интересных вопросов был о том, как мотивировать молодого специалиста приехать работать именно в Нижнекамск.

«Если бы мне в молодом возрасте предложили интересную работу в Нижнекамске, я бы точно поехал. Когда тебе предлагают то, что вызывает у тебя драйв, то какая разница: Москва это или Нижнекамск? Это раньше считалось, что можно вырасти через Москву, сейчас уже нет такого», — ответил спикер.