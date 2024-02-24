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Пять населенных пунктов в Курской области остались без электричества после обстрела ВСУ
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После утреннего обстрела со стороны ВСУ без электричества остались пять населенных пунктов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
По его информации, без электроснабжения остались поселки Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка.
Ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.
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