Пять мячей Сергея Гана принесли победу «Ак Барс-Динамо»

Во втором домашнем матче российской Cуперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» обыграло нижегородский «Старт» со счетом 7:3. Пять мячей забил Сергей Ган.

В предыдущем туре дербышинцы уверенно переиграли ульяновскую «Волгу» (6:2), сегодня динамовцы принимали на своем льду еще одну волжскую команду — «Старт» из Нижнего Новгорода — и снова победили. У обеих команд к моменту очной встречи было по три очка, но гости сыграли на матч меньше.

В первом тайме территориальное преимущество хозяев сразу стало фактом. Достаточно сказать, что за первые десять минут нижегородцы набрали 20 минут штрафа, а дербышинцы подали пять угловых. И после седьмого по счету углового первым к отскочившему мячу успел Денис Артюшин, 1:0. Затем очень красиво накоротке переиграл вратаря гостей Игорь Ларионов — 2:0. Но постепенно атакующий пыл казанцев угас, и «Старт» с пенальти отквитал один мяч, 2:1.

На первой же минуте второго тайма гости использовали свой второй угловой, 2:2. Тут же после 12-го по счету углового отличился Сергей Ган, 3:2. И на следующей минуте после углового же нижегородцы вновь восстановили статус-кво, 3:3. Начало тайма получилось ударным. Довольно скоро дербышинцы вновь вышли вперед усилиями Гана, который отличился на добивании, 4:3. Он же оформил свой хет-трик с пенальти, 5:3. А затем и покер в ходе эффектного выхода один на один, 6:3. На пятый гол Сергею тоже хватило сил, 7:3.

После шести матчей в активе казанцев теперь 6 очков и девятое место. В следующем туре 27 ноября «Ак Барс-Динамо» сыграет в Сыктывкаре со «Строителем».

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Старт» (Нижний Новгород) — 7:3 (2:1).

Голы забили: Артюшин (18), Ларионов (24), Ган (48, 60, 65 — с пенальти, 83, 85) — Хроменков (39 — с пенальти), Даданов (46), Иванов (49).

Штраф: 30–70.