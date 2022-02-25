Пять модельеров юго-востока РТ представят костюмы на фестивале «Татар Style-2022»

Костюмы из спектакля «Казанское полотенце» Бугульминского драмтеатра примут участие в первом фестивале этномоды «Татар Style-2022». Он состоится 25 февраля и соберет коллекции пяти модельеров юго-востока республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

Бугульминский драматический театр имени Баталова представит на фестивале костюмы, созданные руками мастериц пошивочного цеха Марины Колесник и Фагили Ситдиковой. Они воплощены по эскизам театрального художника по костюмам Татьяны Видановой. Специалист работает в театре Рязани, но сотрудничает с бугульминскими служителями Мельпомены уже не один десяток лет.

«Создавая костюмы к музыкальной комедии „Казанское полотенце“, она вдохновлялась книгами об истории татарского костюма, взятыми в бугульминской библиотеке. Проработала иллюстрации татарских национальных узоров (ичиги, вышивка полотенец, калфаки, тюбетейки, накосники, хасите) и переплела их с последними веяниями моды», — отмечает Юлия Исмагилова.

Костюмы, которые на сцену надевают актеры, вполне могли бы появиться и на улицах города. Они выполнены в актуальном ныне стиле бохо, который проповедует в первую очередь мультикультурализм, сочетание этнических мотивов, многослойность и при этом легкость. Национальные татарские элементы это подчеркивают.

В общей сложности пройдет четыре полноценных показа. На подиум выйдут модели в современной одежде с элементами татарской культуры, национальном костюме, повседневной мусульманской одежде, свадебных мусульманских платьях.

Фестиваль этномоды начнется 25 февраля в 17.00 в бугульминском ЗАГСе.