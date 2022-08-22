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Ру Тат
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Происшествия
22 августа 2022  12:21
Елена Саляхова

Пять млрд рублей пытаются взыскать с главы «ФОНа» Анатолия Ливады и его экс-супруги

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Почти пять млрд рублей пытаются взыскать с главы «ФОНа» Анатолия Ливады и его бывшей супруги Дианы Ахметзяновой. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Иск на возмещения ущерба был подан Фондом развития территорий, так как на достройку объектов разорившегося «ФОНа» ушли бюджетные деньги.  

Напомним, что точку в масштабном деле главы «ФОНа» в феврале прошлого года поставил Ново-Савиновский районный суд Казани. Тогда Анатолия Ливаду отправили за решетку почти на пять лет. Его бывшая супруга Диана Ахметзянова отделалась тремя годами условно.

По версии следствия, Ливаде и Ахметзяновой удалось обмануть более 1300 дольщиков. Выяснилось, что деньги, которые перечислялись на счет строительной компании за покупку квартир, уходили на счета подставных фирм. Все это привело к тому, что 2016 году «ФОН» разорился, тысячи человек остались и без денег, и без жилья. Ущерб следствие оценило в 2,5 млрд рублей.

#иск #анатолий ливада #верховный суд рт
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