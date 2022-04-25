Первый в РФ завод микрофибры в Нижнекамске будет производить 5 млн тонн продукции

В Нижнекамске действует первый и пока единственный в России завод полного цикла по производству микрофибры. На нем будет изготавливаться 5 млн тонн такой продукции из 65, ежегодно производимых в мире. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Это единственный завод в России и Европе, который выпускает ткань, которая ежедневно используется на кухне и в быту. Это совершенно новые технологии. До сегодняшнего дня эту продукцию Россия и Европа получала из Китая», — отметил спикер.

Муллин еще раз напомнил, что на сегодняшний день стоит задача эффективно работать в период санкционного давления, развивать экономику.

«Те санкции, которые мы имеем, дают нам возможности развиваться, насытить внутренний рынок. Сегодня Президентом страны [Владимиром Путиным] поставлена серьезная задача по импортозамещению — это касается легкой промышленности, машиностроения, авиационной и оборонной промышленности, предметов повседневного обихода — всего того, что мы возили из Европы и Китая», — заключил Муллин.