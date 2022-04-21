Пять месяцев на исправительных работах проведет житель РТ за долг в 380 тыс. по алиментам

Балтасинский районный суд вынес приговор 50-летнегому местному жителю, признанному виновным в неуплате алиментов ребенку, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, мужчина с ноября 2021 по январь 2022 не оказывал материальной помощи 12-летнему сыну. Долг за этот период превысил 19 тыс. рублей. Однако татарстанец и ранее не спешил платить алименты. Общая задолженность составила 380 тыс. рублей.

Свою вину мужчина признал. Решением суда ближайшие пять месяцев алиментщик проведет на исправительных работах с удержанием 5 % из заработка в доход государства.

