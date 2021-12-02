Пять лет условно получил депутат из РТ за «откат» на ремонте дорог

Было установлено, что в прошлом году депутат района, глава Адельшенского сельского поселения Чистопольского района республики провел сход жителей района по вопросу ремонта дорог. В рамках самообложения им было собрано порядка 600 тыс. рублей на данные цели.

Кроме того, он подал необходимые документы в Минфинансов РТ и получил из бюджетных денег 1,8 млн рублей на ремонт внутрипоселковых дорог.

После этого, глава поселения заключил с несколькими фирмами договоры на выполнение работ. Одной из компаний-подрядчиков оказалась «Адонис», которая должна была поставлять щебень. Однако депутат выставил свои требования – заказ можно было получить только через «откат» в 100 тыс. рублей. Деньги нужно было перечислить на счет одного из приятелей депутата. Руководитель фирмы, опасаясь потерять контракт, согласился с условиями.

Раскрыть преступную схему, как стало известно агентству, удалось сотрудникам УФСБ России по РТ. Главу поселения задержали.

Его признали виновным в получении взятки и назначили пять лет лишения свободы условно. Еще три года он не сможет занимать должности в госструктурах.

