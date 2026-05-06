Пять лет «доили» бизнесмена под видом покровительства: приятелей из Казани обвиняют в мошенничестве

В Казани стартовало дело о мошенничестве – на протяжении пяти лет двое приятелей обманывали бизнесмена, требуя с него миллионы за покровительство. Деньги якобы передавали должностным лицам, на деле все складывали себе в карман. Подробности из зала суда в репортаже «Татар-информа».





«Мне не нужен адвокат, буду защищать себя сам»

В Приволжском суде Казани сегодня стартовало дело двух татарстанцев, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Денис Иванов и Сергей Никитин, по версии следствия, пять лет «доили» бизнесмена, требуя с него денег за беспроблемное процветание его бизнеса. Эти деньги они якобы передавали неким должностным лицам. По версии следствия, деньги они забирали себе.

Сергей Никитин – уроженец Нижнекамска, отец троих детей, не судим, бывший сотрудник ГАИ. Его сосед по скамье подсудимых – Денис Иванов, многодетный отец четверых детей, индивидуальный предприниматель.

После того как личности были установлены, Сергей Никитин отказался от адвоката – заявил, что будет защищать себя сам, сославшись на высшее юридическое образование. Еще одним доводом в пользу своей позиции он назвал признание вины со своей стороны. Это ходатайство не поддержал государственный обвинитель.

«Несмотря на наличие у Никитина высшего юридического образования, я считаю невозможным отказ от защитника, так как подсудимый обвиняется по тяжкой статье», – возразил прокурор Ирек Вахитов.

После недолгой паузы суд решил ходатайство Никитина отклонить. После этого сторона защиты заявила, что против участия в рассмотрении дела СМИ. Оба подсудимых поддержали просьбу об удалении журналистов с процесса. Сторона обвинения вновь возразила, сославшись на открытый формат рассмотрения дела. Суд отказал защите в этой просьбе. Когда все вопросы были разрешены, прокурор начал оглашать обвинение.

«Не сбегу, у меня даже загранпаспорта нет»

По версии следствия, все началось в 2019 году. Тогда бизнесмен – владелец сети аптек столкнулся с некоей проблемой. Решение проблемы ему подсказала сотрудница бухгалтерии этой же сети аптек. Она посоветовала обратиться к ее мужу – бывшему сотруднику МВД Сергею Никитину. Она убедила, что муж может проконсультировать его, а также что он обладает обширными связями в органах.

По версии следствия, Никитин увидел в этом случае возможность для заработка. Он убедил бизнесмена, что может помочь, но тому нужно будет передать взятки неким должностным лицам. Бизнесмен согласился и деньги передал. Он даже не предполагал, что эта выплата была только началом. После этого Никитин стал регулярно требовать денег – для передачи все тем же должностным лицам за их покровительство.

К афере с обманом бизнесмена Никитин привлек своего товарища Дениса Иванова. Последнего представил как сотрудника ФСБ. Иванов убедил владельца сети аптек, что для сохранения бизнеса ему необходимо передать взятку в 5 миллионов рублей. Бизнесмен согласился и оговоренную сумму передал частями.

После этого, по версии следствия, Никитин и Иванов регулярно брали с бизнесмена деньги под предлогом оказания покровительства его бизнесу. Выплаты продолжались пять лет. Суммарный ущерб составил 12 миллионов 370 тысяч рублей. Вину свою признал только Сергей Никитин, Денис Иванов все отрицает.

На данный момент оба подсудимых находятся под домашним арестом – оба попросили суд смягчить меру пресечения.

«Я признал вину, помог следствию в расследовании, у меня нет загранпаспорта – нет намерения скрываться. Кроме того, у меня трое детей, я ухаживаю за пожилой матерью и кредитные обязательства. Прошу избрать более мягкую меру пресечения», – обратился к суду Сергей Никитин.

Денис Иванов сослался на то, что кроме детей он также несет ответственность и за своих сотрудников. Он настаивал на том, что за время, пока он находится под домашним арестом, его фирма может просто развалиться.

«У меня наложен арест на имущество, за которое я плачу кредит. Также на меня работают семьи, у которых есть дети, а шанс, что юридическое лицо развалится в мое отсутствие, велик. К тому же я считаю, что моя компания в нынешнее непростое время считается бюджетообразующей, так как налогов я плачу на полтора миллионов в месяц», – сказал Денис Иванов.

Судья удалился в совещательную комнату, а когда вернулся, огласил решение. Смягчить меру пресечения подсудимым не удалось – оба остались под арестом еще на три месяца.