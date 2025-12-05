Пять лет добрых дел: в Челнах проект Рустама Гатина «Приют человека» отметил юбилей

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Благотворительный проект «Приют человека» в Набережных Челнах отметил свой первый, небольшой юбилей. За пять лет команды неравнодушных горожан приготовили более пяти тысяч порций горячей еды для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, помогли десяткам людей восстановить документы, найти работу, адаптироваться и социализироваться. Перечень добрых дел можно продолжать, но создание атмосферы поддержки остается главным результатом проекта.

На праздничном мероприятии собрались волонтеры, активисты, предприниматели и те, кто на протяжении многих лет помогает проекту.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Среди тех, кто постоянно участвует в работе «Приюта человека», – волонтеры, которые своими силами готовят и привозят еду.

«Каждое воскресенье… это выходит 2–3 бадьи огромные, сюда везем. Количества не могу сказать, в кг только, кг 50, наверное… В основном каши, злаки, естественно, с мясом, курицей. Сытно, вкусно. Разное. Макароны по-флотски», – рассказывает Руслан Шакиров.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Марат Шабалин вспоминает, что за пять лет команда стала почти семьей.

«Помогать мы начали тем, что привозили для людей, для взрослых вещи. Дружим мы, получается, пять лет… У нас есть небольшой центр фасовки товаров, и вот в этом месте мы собирали вещи. Мы кинули клич в социальных сетях, нам люди привозили, а мы привозили сюда, в “Приют человека”», – поделился он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На празднике собрались благотворители, которые на протяжении многих лет поддерживают тех, кто в этом нуждается. Сегодня здесь также собрались и те, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

Руководитель проекта Рустам Гатин вместе с командой готовил солдатскую кашу – такую же, какую раздавали мирным жителям Лисичанска: гречка, мясо, вода, соль и масло. Он привез свою полевую кухню.

«Есть, к сожалению, и слепые люди, которые к нам приходят. Не только те, которые не могут кушать. Но есть даже такие, которые сами сюда не могут дойти. Их приводят, им мы тоже выдаем кашу», – говорит он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Постояльцы тоже делятся впечатлениями: «Не всегда получается приходить, но очень приятно: подарки, вкусно кормят». «Очень хорошо кормят здесь… Но я хожу не всегда. Это просто сегодня такой день, я поэтому пришла. А так – здесь общение. Не то что кушать, просто пообщаться, новости узнать». «Если бы этого не было, и у нас жизни бы не было. Мы приходим сюда и общаемся. Общение очень хорошее. Все пенсионеры. Дома в четырех стенах тоже несладко».

Несмотря на праздник, работа не останавливается. Уже в ближайшие выходные «Приют человека» снова откроет двери тем, кто нуждается в поддержке.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой