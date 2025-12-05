Пять лет добрых дел: в Челнах проект Рустама Гатина «Приют человека» отметил юбилей
Благотворительный проект «Приют человека» в Набережных Челнах отметил свой первый, небольшой юбилей. За пять лет команды неравнодушных горожан приготовили более пяти тысяч порций горячей еды для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, помогли десяткам людей восстановить документы, найти работу, адаптироваться и социализироваться. Перечень добрых дел можно продолжать, но создание атмосферы поддержки остается главным результатом проекта.
На праздничном мероприятии собрались волонтеры, активисты, предприниматели и те, кто на протяжении многих лет помогает проекту.
Среди тех, кто постоянно участвует в работе «Приюта человека», – волонтеры, которые своими силами готовят и привозят еду.
«Каждое воскресенье… это выходит 2–3 бадьи огромные, сюда везем. Количества не могу сказать, в кг только, кг 50, наверное… В основном каши, злаки, естественно, с мясом, курицей. Сытно, вкусно. Разное. Макароны по-флотски», – рассказывает Руслан Шакиров.
Марат Шабалин вспоминает, что за пять лет команда стала почти семьей.
«Помогать мы начали тем, что привозили для людей, для взрослых вещи. Дружим мы, получается, пять лет… У нас есть небольшой центр фасовки товаров, и вот в этом месте мы собирали вещи. Мы кинули клич в социальных сетях, нам люди привозили, а мы привозили сюда, в “Приют человека”», – поделился он.
На празднике собрались благотворители, которые на протяжении многих лет поддерживают тех, кто в этом нуждается. Сегодня здесь также собрались и те, кто оказался в непростой жизненной ситуации.
Руководитель проекта Рустам Гатин вместе с командой готовил солдатскую кашу – такую же, какую раздавали мирным жителям Лисичанска: гречка, мясо, вода, соль и масло. Он привез свою полевую кухню.
«Есть, к сожалению, и слепые люди, которые к нам приходят. Не только те, которые не могут кушать. Но есть даже такие, которые сами сюда не могут дойти. Их приводят, им мы тоже выдаем кашу», – говорит он.
Постояльцы тоже делятся впечатлениями: «Не всегда получается приходить, но очень приятно: подарки, вкусно кормят». «Очень хорошо кормят здесь… Но я хожу не всегда. Это просто сегодня такой день, я поэтому пришла. А так – здесь общение. Не то что кушать, просто пообщаться, новости узнать». «Если бы этого не было, и у нас жизни бы не было. Мы приходим сюда и общаемся. Общение очень хорошее. Все пенсионеры. Дома в четырех стенах тоже несладко».
Несмотря на праздник, работа не останавливается. Уже в ближайшие выходные «Приют человека» снова откроет двери тем, кто нуждается в поддержке.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.