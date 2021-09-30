Пять компаний из Татарстана вошли в список крупнейших частных компаний России

Forbes составил очередной рейтинг 200 крупнейших частных компаний, в который вошли пять компаний из Татарстана. В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Компании ранжированы по выручке за 2020 год.

На седьмом месте расположилась компания «Татнефть» с 720,7 млрд рублей в 2020 году, на 67-м месте – «Нижнекамскнефтехим» (выручка 154 млрд рублей), 71-м – «ТАИФ-НК» (146,9 млрд рублей), 130-м – «Транстехсервис» (87,7 млрд рублей), 168-м – Казаньоргсинтез (62,8 млрд рублей).