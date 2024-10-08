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Происшествия 8 октября 2024 17:14

Пять казанских магазинов оштрафовали за продажу алкоголя детям

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Пять казанских магазинов оштрафовали на 250 тысяч рублей за продажу алкоголя детям.

Закон нарушили работники магазинов «Мечта», «Параллель», «Карат» и «Арслан». Прокурор Московского района Казани возбудил пять административных дел в адрес руководителей торговых точек.

Их признали виновными и каждого оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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