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Пять казанских магазинов оштрафовали за продажу алкоголя детям
Пять казанских магазинов оштрафовали на 250 тысяч рублей за продажу алкоголя детям.
Закон нарушили работники магазинов «Мечта», «Параллель», «Карат» и «Арслан». Прокурор Московского района Казани возбудил пять административных дел в адрес руководителей торговых точек.
Их признали виновными и каждого оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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