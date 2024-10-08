Пять казанских магазинов оштрафовали за продажу алкоголя детям

Пять казанских магазинов оштрафовали на 250 тысяч рублей за продажу алкоголя детям.



Закон нарушили работники магазинов «Мечта», «Параллель», «Карат» и «Арслан». Прокурор Московского района Казани возбудил пять административных дел в адрес руководителей торговых точек.



Их признали виновными и каждого оштрафовали на 50 тысяч рублей.