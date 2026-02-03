Пять историй, один финал: в РТ представили фильм о молодых заключенных-закладчиках

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Документальный фильм «За пределом» (16+) рассказывает о том, как одно неверное решение может разрушить жизнь. В центре картины – истории пятерых молодых людей из разных городов и семей. Их судьбы складывались по-разному, но итог оказался одинаковым – тюремный срок. Об этом рассказывает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Герои фильма откровенно говорят о страхе, стыде и осознании ошибок, которое пришло слишком поздно. Они рассказывают о жизни в изоляции, где дни не отличаются друг от друга, о мечтах услышать голос матери и о желании вернуться в тот момент, когда еще можно было сделать другой выбор.

Картина создана Министерством по делам молодежи Татарстана по заказу Правительства республики при поддержке Управления ФСИН России по РТ, МВД России по РТ, Прокуратуры Татарстана и Главного управления ФСИН России по Пермскому краю.

Фильм представляет собой серию интервью с молодыми людьми, отбывающими наказание за участие в незаконном обороте наркотиков, а также с членами их семей. В работе над проектом участвовали профессиональные психологи.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что задача фильма – не только показать последствия необдуманных решений, но и разобраться в социальных и психологических причинах, которые толкают молодежь на преступный путь. По его словам, картину важно увидеть тем, кто ищет быстрый «легкий заработок», и тем, кто уверен, что подобные действия останутся без последствий.

Фильм «За пределом» размещен на платформе VK Видео. Также запланирован его показ на телеканале ТНВ.