Пять исчезнувших языков насчитали во время переписи населения в России

По итогам переписи населения, проведенной в 2021 году, в России насчитали пять исчезнувших языков, а также один «заснувший». Об этом со ссылкой на ученых РАН сообщает РБК.

По данным специалистов, с начала XX века на территории страны в разряд вымерших перешло 15 языков. Таким образом, «живых», по данным на 2021 год, в России насчитывается 155.

Тем не менее во время переписи россияне указали на владение пятью языками, относимыми лингвистами к исчезнувшим: алеутским, югским, керекским, айнским и сиреникским. Как правило, объясняют специалисты, люди на самом деле не владеют ими, а называют в качестве родного, так как сами относятся к этой национальности.

Выявленный «заснувший» язык — орочский — указали те, кто помнят на нем отдельные слова. Таких людей, по данным переписи, оказалось 43, хотя последний активный носитель языка скончался в 2008 году.

О владении айнским языком в переписи заявили порядка 170 участников, четыре — керекским, два — сиреникским, семь — югским. Как уточнили в РАН айнский, или курильско-айнский язык, исчез еще в начале прошлого столетия. Однако часть потомков айнов, которые переселились на Камчатку, по-прежнему называют его в качестве основного языка. Керекский язык прекратил свое существование в период между 1991 и 2005 годами. Когда-то он был распространен на Чукотке.