Пять игроков «Ак Барса» и два из «Нефтехимика» вызваны в молодежную сборную России

Пять хоккеистов «Ак Барса» и два игрока «Нефтехимика» вызваны в сборную России по хоккею до 20 лет на сборы, в рамках подготовки к кубку «Чёрного моря» в Сочи.

Всеволод Альметкин, Адель Сафин, Данил Григорьев, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов представляют казанский «Ак Барс». Ислам Гайнуллин и Рауль Якупов являются игроками нижнекамского «Нефтехимика».

Штаб сборных команд России определил состав молодежной сборной России U20 (игроки до 20 лет) для подготовки к ежегодному турниру «Кубок Черного моря».

В ходе подготовки и участия в турнире хоккеисты будут разделены на две команды — «Красные» и «Белые». Помимо них, в турнире примут участие юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) и молодежная сборная Белоруссии U20.

Сбор в Новогорске продлится до 23 мая, а 24 мая молодежная сборная отправится в Сочи.



Полный состав сборной:

Вратари: Станислав Бережной («Авангард»), Семён Вязовой («Салават Юлаев»), Павел Канаев («Спартак»), Максим Майоров («Лада»), Илья Набоков («Металлург» Мг), Алексей Носков («Тайфун»).



Защитники: Всеволод Альметкин, Адель Сафин (оба — «Ак Барс»), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Даниил Булыгин, Даниил Иванов (оба — «Спартак»), Арсений Варлаков («Мамонты Югры»), Ислам Гайнуллин («Нефтехимик»), Ислам Гарайшин («Спутник»), Кирилл Жуков, Богдан Крохалев (оба — «Металлург» Мг), Семён Ибрагимов («Капитан»), Александр Мифтяев («Югра»), Даниил Орлов («Сахалинские Акулы»), Владислав Сапунов («Динамо» М), Александр Фигурин («Авангард»), Василий Шумилов («Салават Юлаев»).



Нападающие: Никита Бледнов, Виктор Неучев (оба — «Автомобилист»), Александр Волков, Максим Коростелёв, Илья Роговский (оба — «Локомотив»), Михаил Грасс, Роман Канцеров, Иннокентий Рыбин (все — «Металлург» Мг), Данил Григорьев, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (все — «Ак Барс»), Даниил Давыдов, Семён Синяткин (оба — «Динамо» СПб), Павел Дергунов, Игорь Карпов («Салават Юлаев»), Павел Леука, Вячеслав Малов (оба — «Авангард»), Григорий Осипов, Ярослав Яппаров (оба — «Югра»), Герман Точилкин («Южный Урал»), Вадим Фаттахов («Спартак»), Илья Федотов («Торпедо»), Рауль Якупов («Нефтехимик»), Тигран Ярулин («Капитан»).



Тренерский штаб: Сергей Зубов — главный тренер, Владимир Филатов — старший тренер, Андрей Миронов, Александр Титов, Павел Канарский, Антон Кадейкин — тренеры, Андрей Комиссаров — тренер вратарей, Владимир Попов — тренер-консультант, Александр Кофанов — тренер по ОФП.



Расписание Кубка Черного моря:



25 мая, среда

13:00 Россия U20 (белые) – Белоруссия U20



26 мая, четверг

13:00 Россия U20 (красные) – Белоруссия U20

18:00 Россия U20 (белые) – Россия U18



27 мая, пятница

13:00 Россия U20 (красные) – Россия U20 (белые)

18:00 Россия U18 – Белоруссия U20



28 мая, суббота

17:00 Россия U20 (красные) – Россия U18

29 мая пройдут полуфинальные матчи турнира, а 30 мая – финал и матч за третье место.