Через проект проявляем заботу о детях: Атнинский район принял зональный этап «Созвездия»

Накануне в селе Большая Атня гала-концертом завершился очередной зональный этап XXIII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Участники – дети из разных уголков Татарстана – порадовали гостей колоритными песнями и зажигательными танцами народов, населяющих республику.

Поддержать участников прибыли главы Атнинского, Балтасинского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского районов республики.

Фото: пресс-служба «Созвездие-Йолдызлык»

«Я вижу этих детей на сцене и понимаю, что с таким подрастающим поколением за республику можно быть спокойным», — уверен глава Атнинского района Габдулахат Хакимов, посетивший концерт. Он поблагодарил всю команду проекта и лично генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова, который внес неоценимый вклад в сохранение и развитие культуры Татарстана.



Только за этот отборочный тур жюри оценило 310 номеров. Их подготовили 1200 детей из Атнинского, Арского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского районов. В творческой битве ребята сразились в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография» и «Конферанс».

Фото: пресс-служба «Созвездие-Йолдызлык»

«”Созвездие” — это рай на земле. Ведь как еще, как не через такие проекты, главы районов, руководство республики могут проявить свою искреннюю любовь и заботу к детям своей страны», — поделился мнением генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

Фото: пресс-служба «Созвездие-Йолдызлык»

Увидеть выступления детей из разных уголков Татарстана можно на сайте Культура.РФ. Здесь транслируются все гала-концерты проекта. Кроме того, они будут показаны по телеканалу ТНВ. За время проекта планируется провести 10 зональных этапов, которые затронут все районы республики. Следующий состоится с 18 по 20 марта в Мамадыше.

Фото: © пресс-служба «Созвездие-Йолдызлык»

Победители отборочных туров встретятся в Казани на суперфиналах, которые пройдут с 8 по 12 апреля. Ребятам предстоит побороться за шанс выйти на гала-концерты, которые состоятся в КСК КФУ «УНИКС» (13 апреля) и КРК Пирамида» (24 апреля). Именно здесь станут известны имена победителей проекта этого года.



Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова.