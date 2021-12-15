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Ру Тат
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Транспорт
15 декабря 2021  21:18

Пять дополнительных поездов из Казани в Москву назначат на время новогодних каникул

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Пять дополнительных поездов, курсирующих между Казанью и Москвой, будет назначено в период новогодних каникул, сообщает пресс-служба РЖД.

«На период новогодних праздничных дней назначено 18 дополнительных поездов. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях Горьковской железной дороги с 23 декабря по 10 января», – отметили в пресс-службе.

Так, между Казанью и Москвой введены дополнительные поезда №205/290, №289/290, №215/206, №274/273 и №295/296.

Кроме того, дополнительный поезд №151/152 будет следовать между Нижним Новгородом и Казанью. А из Санкт-Петербурга в Казань и обратно назначен поезд №253/254.

#дополнительные поезда
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