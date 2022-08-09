Пять домов Кировского района Казани почти на сутки останутся без воды

11 августа в нескольких домах в Кировском районе Казани отключат воду. Причиной станет проведение работ на сетях водопровода, сообщает мэрия столицы РТ.

Водоснабжение прекратится в 9 утра и восстановится в 6 утра 12 августа. На это время без воды останутся жители дома №27 по улице Малая Крыловка, №32 по улице Поперечно-Базарная, №48 и 48 корп. 2 и 3 по улице Серова.

«Водоканал» предупреждает, что автоцистерны с водой будут направляться к этим домам согласно поступившим заявкам. Оставить обращение можно по номеру +7(843)231-62-60.