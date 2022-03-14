Классическая музыка с «импортозамещением»: в Казани стартовал фестиваль L’arte del Arco

Как российские музыканты мирового уровня пришли на выручку оркестру La Primavera, что является душой проекта струнно-смычкового искусства и почему «стерильность» – смерть для любого музыканта: об этом – в репортаже ИА «Татар-информ» с открытия фестиваля L’arte del Arco.

В Казани стартовал X Международный фестиваль струнно-смычкового искусства L’arte del Arco Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы уже привыкли проводить наш фестиваль в условиях форс-мажора»

В Большом концертном зале имени Сайдашева стартовал X Международный фестиваль струнно-смычкового искусства L’arte del Arco. По словам автора проекта – художественного руководителя и главного дирижера камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова, юбилей проекта намеревались провести с размахом: планировалось знакомство публики с мастерами смычка из Бельгии, Франции и Венгрии. Однако планам не суждено было сбыться из-за внезапно меняющихся обстоятельств в мире.

«Признаться, мы уже привыкли проводить наш фестиваль в условиях форс-мажора. Но хочу похвастаться, что нам удалось в кратчайшие сроки – всего за две недели – провести “импортозамещение”. Я уверен, что любого, даже самого искушенного слушателя наших концертов оно удовлетворит полностью. К нам на выручку приехали российские музыканты – настоящие мастера своего дела. Скучно не будет», – подчеркнул дирижер.

Рустем Абязов: «Хочу похвастаться, что нам удалось в кратчайшие сроки – всего за две недели – провести “импортозамещение”» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пять фестивальных программ с участием скрипача Александра Тростянского, альтистов Сергея Полтавского и Павла Романенко, виолончелиста Петра Кондрашина проходят в трех городах Татарстана: Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. Правда, без зарубежных исполнителей в рамках проекта не обойдется – в афишах значится имя скрипачки из Японии Кокоро Имагава, уже четыре года проживающей в Москве.

«Первое время в России мне приходилось непросто – я не знала языка и, честно говоря, до сих пор он дается мне с трудом, – смеется Имагава. – Поступив в Московскую консерваторию в класс Сергея Кравченко, я поняла, какая здесь серьезная подготовка у моих однокурсников. В Японии я обучалась по системе Сузуки, и первое время здесь мне не хватало технической мощности. К счастью, за четыре года мне удалось наверстать техническую базу. И теперь я имею возможность выступать на российских сценах как сольно, так и с выдающимися музыкантами и оркестрами, такими как La Primavera».

Рустем Абязов прочит Кокоро Имагаве блестящее профессиональное будущее: «Поверьте, уже через несколько лет вы будете гордиться тем, что имели счастье общаться с такой выдающейся скрипачкой», – обратился к журналистам маэстро.

Пять фестивальных программ проходят в трех городах Татарстана: Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы стараемся “сколлаборировать” приглашенных солистов»

Рустем Абязов назвал и еще одну «фишку» программ – приглашение московского оркестра Pratum Integrum под руководством Павла Сербина. Коллектив славится исполнением музыки барокко и классицизма на исторических инструментах, подлинниках и копиях XVIII века.

«Участие в фестивале этого оркестра – моя давняя мечта. Как-то я их услышал в программе на телеканале “Культура” и был потрясен – настолько здорово они играли! С тех пор я слежу за их творчеством. И то, что они дадут на фестивале два концерта, – это большая удача. Мы услышим красивейшую музыку в аутентичном исполнении», – поделился дирижер.

За 17 лет своей деятельности оркестр открыл множество неизвестных публике сочинений и завоевал репутацию высокопрофессионального коллектива, создающего исторически грамотные, но в то же время «живые», темпераментные интерпретации.

Открытие фестиваля было доверено скрипачу Александру Тростянскому и альтисту Сергею Полтавскому Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А пока открытие фестиваля было доверено скрипачу Александру Тростянскому, альтисту Сергею Полтавскому, которые вместе с оркестром La Primavera исполнили сочинения Вольфганга Моцарта, Франца Шуберта, Камиля Сен-Санса, Георга Генделя и Юхана Хальфорсена.

«Ежегодно на протяжении фестивальных дней хотя бы на бисах мы стараемся “сколлаборировать” наших приглашенных солистов. В этом году мы пошли дальше – на концерте-открытии все второе отделение наши гости исполняют в дуэте», – поделился Рустем Абязов.

Специально к фестивалю музыканты подготовили партии самого знаменитого сочинения Марии Терезии фон Парадис – «Сицилиана».

Все концерты транслируются на YouTube-канале оркестра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня на сцене ГБКЗ имени Сайдашева с казанским струнным коллективом выступят Павел Романенко, Петр Кондрашин и Кокоро Имагава. Приглашенные музыканты в рамках проекта также отправятся в Нижнекамск 15 марта и в Набережные Челны 17 марта. Завершит фестивальную программу в Казани оркестр Pratum Integrum 18 марта.

«Мне кажется, чем более напряженной становится вокруг обстановка, тем больше возрастает значение классического и современного искусства. Ведь оно прежде всего связано с эмоциями, и иногда именно в нем можно найти ответы на волнующие вопросы», – считает Сергей Полтавский.

Все концерты транслируются на YouTube-канале оркестра. Также записи будут переданы редакции радио «Орфей».

«На своих занятиях я не стремлюсь к стерильности исполнения»

Доброй традицией в рамках проекта стало проведение мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ Казани. Своим опытом с юными музыкантами делятся приглашенные солисты фестиваля этого года.

Мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ Казани были проведены Александром Тростянским и Сергеем Полтавским (на фото) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже вчера занятия были проведены Александром Тростянским и Сергеем Полтавским. Также занятия с юными дарованиями провел Павел Романенко.

«Считаю, что мастер-классы – одна из важных составляющих фестиваля L’arte del arco, возможно, являющейся даже более значимой, нежели концертная часть проекта. Ведь любой музыкант стремится к общению с более опытными коллегами. Лично мне, когда я был молодым исполнителем, этого общения, обмена опытом не хватало. Здорово, что фестиваль предоставляет такую уникальную возможность юным музыкантам», – поделился Павел Романенко.

Александр Тростянский отметил высокий уровень подготовки юных дарований из Казани, но подчеркнул, что в условиях высоких технических требований к музыкантам есть риск потери исполнительской индивидуальности.

Александр Тростянский: «Считаю, что можно простить фальшивую ноту, но не равнодушное исполнение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С появлением и распространением высококачественных записей мастеров искусства, такого же исполнения современный музыкальный мир стал требовать и на живых концертах. И зачастую в страхе взять не ту ноту, за что непременно заклюет публика, сегодня музыкантами меньше уделяется внимание художественной стороне вопроса исполнительства в угоду технической. На своих же занятиях я не стремлюсь к стерильности исполнения: считаю, что можно простить фальшивую ноту, но не равнодушное исполнение», – поделился Тростянский.

Сегодня занятия проведут японская скрипачка Кокоро Имагава и первый концертмейстер группы виолончелей оркестра Большого театра России Петр Кондрашин. 16 марта в расписании стоят мастер-классы музыкантов оркестра Pratum Integrum.

Мастер-классы проходят в стенах музея имени Максима Горького и Федора Шаляпина.