Пять депутатов Госдумы от Татарстана вошли в топ-100 рейтинга полезности парламентариев

Пять депутатов Государственной Думы от Татарстана попали в список ста наиболее полезных парламентариев по итогам исследования, проводившегося с января по апрель 2026 года. Результаты опубликованы на сайте «Депутат клуб».

Среди кандидатов от республики лучший результат у Олега Морозова – 68-е место с коэффициентом полезности 37,35. Далее расположились Айдар Метшин (84-е место, коэффициент 35,58) и Максим Топилин (87-е место, коэффициент 35,43). Последними в пятерки оказались Альфия Когогина и Илья Вольфсон – у обоих коэффициент полезности 34,63. При этом Вольфсон улучшил свою позицию на 17 пунктов.

В индексе народного голосования Метшин занял 19-е место, Морозов — 31-е. По экспертному индексу Топилин находится на 24-й позиции.

Рейтинг учитывает активность депутата в Госдуме, его медийность, работу в регионе и результаты народного голосования.