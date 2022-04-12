Пять депутатов горсовета Челнов скрыли от налоговой свои доходы

Пять депутатов городского совета Набережных Челнов скрыли свои доходы от налоговой. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

В частности, один депутат не указал в сведениях о доходах два своих банковских счета на сумму более 200 тысяч рублей и 18 счетов супруги, где хранятся еще 700 тысяч.

Второй депутат якобы забыл указать доход супруги с продажи имущества за восемь миллионов рублей и 12 своих банковских счетов. Еще один госслужащий не указал свои счета, на которых хранятся чуть более четверти миллиона, четвертый – на полтора миллиона, последний чиновник – на 140 тысяч.