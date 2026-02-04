news_header_top
Происшествия 4 февраля 2026 17:59

Пять цистерн горят на станции в Тамбовской области, движение поездов остановлено

На станции Кочетовка‑2 в Тамбовской области днем произошла крупная авария. В 15.34 мск сошли с рельсов вагоны грузового поезда, после чего загорелся перевозимый груз – бензин. По данным РЖД, возгорание охватило пять цистерн.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место направлены пожарные расчеты и восстановительные поезда, ведутся работы по ликвидации возгорания.

Движение поездов через станцию временно остановлено. В РЖД создан оперативный штаб, который координирует действия служб и оценивает масштабы повреждений.

Из‑за происшествия задерживаются пассажирские поезда: №3 Кисловодск – Москва, №27 Симферополь – Москва, №35 Адлер – Санкт-Петербург, №37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород, №101 Адлер – Москва, №139 Кисловодск – Архангельск, №266 Москва – Новороссийск и №739 Воронеж – Москва.

#тамбов #сход поезда
