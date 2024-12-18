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Происшествия 18 декабря 2024 18:06

Пять человек пострадали в столкновении поездов в Мурманской области

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Пять человек пострадали в столкновении поездов на юге Мурманской области.

Как сообщают РИА Новости, погибших нет.

«Татар-информ» рассказывал, что пассажирский двухэтажный поезд столкнулся с грузовым на станции Княжная.

По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона. На месте работают спасатели и бригады скорой помощи.

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