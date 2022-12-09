Пять человек пострадали в столкновении легковушек на трассе в Татарстане

фото: очевидцы

Серьезная авария произошла сегодня около девяти часов утра на трассе Казань – Малмыж в Балтасинском районе Татарстана.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» свидетели случившегося, здесь лоб в лоб столкнулись «Нива» и Hyundai с номерами Подмосковья. Предположительно, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой.

Фото: © очевидцы

От мощного удара «Ниву отшвырнуло в кювет, а корейскую легковушку развернуло поперек дороги. У иномарки оказался практически полностью искорежен кузов – вырвана дверь, изуродован капот.

Фото: © очевидцы

«С места ДТП медики скорой помощи забрали пятерых пострадавших. Всех доставили в больницу», – уточнили свидетели происшествия.

