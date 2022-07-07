Пять человек пострадали в столкновении двух авто на трассе под Елабугой

Авария произошла сегодня в Елабужском районе республики, около поселка Поспелово. Вечером здесь столкнулись «УАЗ» и «Лада Гранта». От сильного удара у обоих авто серьезные повреждения корпуса спереди.

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадали пять человек – водитель «УАЗа» и целая семья из салона «Лады»: двое взрослых и две девочки, одной из них на вид 10 лет, другой – 15. Их с различными травмами увезли в ближайшую больницу, как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося.