Пять человек пострадали в результате украинского обстрела в Белгородской области

Пять человек ранены при обстреле села Ржевка Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу», – указано в сообщении

Еще у четверых пострадавших – двух мужчин и двух женщин – осколочные ранения нижних конечностей. Также осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения.

Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте.

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