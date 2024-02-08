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Пять человек пострадали в результате украинского обстрела в Белгородской области
Пять человек ранены при обстреле села Ржевка Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу», – указано в сообщении
Еще у четверых пострадавших – двух мужчин и двух женщин – осколочные ранения нижних конечностей. Также осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения.
Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте.
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